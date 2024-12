Taktikshooter Sniper Elite 4 erscheint demnächst für iPhone, iPad und Mac

Ursprünglich wurde die iOS und macOS Umsetzung des Taktikshooters Sniper Elite 4 bereits im Sommer mit einem kurzen Teaser angekündigt. Jetzt haben sich die Entwickler mit einem neuen Trailer zurückgemeldet und die Möglichkeit zur Vorbestellung gestartet. Auf ein genaues Veröffentlichungsdatum wollte man sich zwar noch nicht festlegen, im App Store wird aber zumindest der 30. Januar als voraussichtliches Erscheinungsdatum genannt.

Leistungshungrig

Sniper Elite 4 erschien bereits 2017 für Windows, Playstation 4 und Xbox One. Auch der Nachfolger Sniper Elite 5 ist bereits zwei Jahre alt und mit Resistance wurde gar schon ein weiterer Teil der Serie angekündigt. Allerdings dürften die Grafikanforderungen der neueren Teile auch die aktuelle iPhone Generation an ihre Grenzen treiben. Bereits für den vierten Teil werden als Mindestvoraussetzung ein iPhone 15 Pro, bzw. alle iPads und Macs mit mindestens der Leistung eines M1 genannt.

Für ein Mobile Game weiß jedoch auch noch der vierte Teil optisch zu beeindrucken. Wir konnten bereits während der Gamescom einen Blick auf die iOS Umsetzung werfen und dabei keine grafischen Abstriche gegenüber der Konsolenversion feststellen. Auch die Entwickler zeigten sich erfreut, dass sie bei der Portierung keine optischen Kompromisse eingehen mussten. Im Gegenzug haben sie leider auf die Unterstützung älterer Hardware verzichtet.

Faschisten am Mittelmeer

Siper Elite 4 spielt im Jahre 1943 und es verschlägt Protagonist und Scharfschütze Karl Fairburne ins beschauliche Italien, wo ihr die Machenschaften der Nazis in der Mittelmeerregion sabotieren sollt. Dabei erlaubt euch das Spiel in den einzelnen Missionen erneut unterschiedliche Vorgehensweisen. Nicht immer seid ihr gezwungen sämtliche Gegner zu eliminieren. Häufig könnt ihr sie auch weglocken und umgehen. Auch wenn ihr sie natürlich ebenso in Fallen locken oder ihnen direkt ein drittes Nasenloch verpassen könnt.

Dann werdet ihr jedoch auch wieder mit der berühmt berüchtigten Kill-Cam konfrontiert, die euch bei euren Schüssen erschreckend detailgetreu den Projektilverlauf durch gegnerische Knochen und Organe darbietet. Das ist sicherlich nichts für sanfte Gemüter. Die digitalen Nazischergen werden hingegen mit den virtuellen Gebrechen schon irgendwie zurechtkommen.

Die Universal App für iPhone, iPad und Mac lässt sich jetzt schon im App Store vorbestellen. Damit ihr selber entscheiden könnt, ob ihr nur die Hauptkampagne oder auch die Erweiterungen spielen wollt, bieten die Entwickler den Download kostenlos an und geben euch die Möglichkeit die gewünschten Inhalte via InApp-Kauf freizuschalten.

Die komplette Edition mit allen Inhalten soll 29,99 Euro kosten. Ohne die DLCs kostet die reine Hauptkampagne 22,99 Euro. Die Erweiterungen Todessturm und Zielperson: Der Diktator werden einzeln für 9,99 Euro bzw. 99 Cent angeboten.