SwitchBot: Neue Smarthome-Relaisschalter mit Matter jetzt verfügbar

Der Smarthome-Ausrüster SwitchBot hat seit Ende des vergangenen Jahres zwei Matter-kompatible Relaisschalter im Angebot, die für den Unterputzeinbau vorgesehen sind. Die beiden neuen Modelle, der Matter Relais Schalter 1 und der Matter Relais Schalter 1PM, waren nach ihrer ersten Vorstellung im November 2024 umgehend vergriffen und sind nun wieder erhältlich.

Neu von SwitchBot: Der Relaisschalter 1PM (Orange) und der Relaisschalter 1 (Lila)

Beide Modelle werden mit aktuell reduzierten Preisen angeboten und sind für 13,99 beziehungsweise 15,99 Euro zu haben. Die Shelly-Konkurrenten sind mit Smarthome-Plattformen wie Apple Home, Google Home und Amazon Alexa kompatibel.

Für bestehende Installationen

Der SwitchBot Relaisschalter 1PM verfügt laut Hersteller über eine Funktion zur Leistungsmessung und kann in einer Reihenschaltung eingesetzt werden. Der Relaisschalter 1 soll hingegen für einfachere Anwendungen geeignet sein, besitzt einen potenzialfreien Kontakt und ist auch für Niederspannungsgeräte wie Garagentore oder Klingelanlagen gedacht.

Mit Abmessungen von 42 x 36 x 16 Millimetern sind beide Modelle so konzipiert, dass sie hinter bestehenden Wandschaltern in Unterputzdosen Platz finden. Dadurch lassen sich herkömmliche Schalter in Smarthome-Systeme integrieren, ohne deren manuelle Bedienung zu beeinträchtigen.

Für Nutzer mit bereits vorhandenen SwitchBot-Bluetooth-Geräten bieten die neuen Schalter eine zusätzliche Repeater-Funktion und sind in der Lage, die Bluetooth-Reichweite für bis zu zehn weitere Geräte zu erweitern.

Unabhängig von der Schalterstellung bleibt die Stromversorgung der Smarthome-Funktionalität bestehen, sodass das System jederzeit darauf zugreifen kann.

Mit WLAN und Matter-Unterstützung

Die neuen Relaisschalter kommunizieren über WLAN und unterstützen die Matter-Integration. Ein mit den Relais erweiterter Lichtschalter wird in der Home-App als Smarthome-Gerät erkannt und kann dann über die App, per Sprachbefehl oder weiterhin manuell gesteuert werden.