Squid Game: Neues Netflix-Spiel erstmals kostenlos für alle

Netflix stellt sein erstes Party-Royale-Spiel zur erfolgreichen Streaming-Serie „Squid Game“ für eine begrenzte Zeit auch für Nicht-Abonnenten des Video-Streaming-Dienstes zur Verfügung. Das Multiplayer-Spiel mit dem Titel Squid Game: Entfesselt soll Spieler in eine virtuelle Version der dystopischen Spielshow eintauchen lassen, bei der es darum geht, die gestellten Herausforderungen zu meistern, um länger zu überleben als die anderen Teilnehmer.

Das Spiel ist klar im Battle-Royale-Genre positioniert, bei dem bis zu 32 Spieler online gegeneinander antreten können. Der Hersteller erklärt, dass die Teilnehmer in verschiedenen Runden gegeneinander spielen, die von Spielen aus der Serie – wie „Rotes Licht, Grünes Licht“ oder der Glasbrücke – sowie von traditionellen Kinderspielen inspiriert seien. Jede Runde sei dabei als eine Art „düstere Reise in die Vergangenheit“ gestaltet. Spieler sollen Charaktere auswählen und durch eine Vielzahl an Outfits, Animationen und Emoticons individualisieren können.

Zweite Staffel ab 26. Dezember

Durch die zeitlich begrenzte Öffnung des Spiels für Nicht-Abonnenten scheint Netflix auszuloten, welche Zugkraft die eigenen Gaming-Inhalte auf Anwender ohne bestehenden Netflix-Zugang haben. Netflix hatte in den vergangenen Jahren verstärkt in den Bereich Gaming investiert und bietet eine Reihe von Spielen exklusiv als Teil seines Streaming-Abonnements an.

Ob Squid Game: Entfesselt an die Popularität der Serie anknüpfen kann, bleibt abzuwarten. Die Umsetzung zentraler Elemente der Serie in ein interaktives Format dürfte Fans jedoch neugierig machen und für zusätzlichen Hype vor dem Start der zweiten Staffel sorgen, die ab dem 26. Dezember auf Netflix ausgestrahlt wird.

Netflix-Abo nicht vorausgesetzt

Laut Angaben des Entwicklers sollen Spieler in den Turnieren Waffen und Power-Ups einsammeln können, um sich Vorteile zu verschaffen. Wer früh ausscheidet, könne im sogenannten Spectator-Modus weiterhin das Spielgeschehen verfolgen. Darüber hinaus bietet das Spiel ein Belohnungssystem: Für erfolgreich absolvierte Spiele sollen virtuelle Preisgelder vergeben werden, die sich gegen neue Skins und andere Anpassungsmöglichkeiten eintauschen lassen.

Das Spiel soll eine schnelle Online-Matchmaking-Funktion bieten, mit der Teilnehmer innerhalb weniger Sekunden in neue Runden einsteigen können. Zudem sollen wöchentliche Events mit neuen Herausforderungen eingeführt werden, die auf aktuellen Entwicklungen rund um das „Squid Game“-Universum basieren.