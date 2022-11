Die Spieleentwickler Square Enix Montréal agieren seit wenigen Wochen unter dem Namen Studio Onoma . Der mit der neuen Firmierung verbundene Umbruch macht sich direkt auch beim Endkunden bemerkbar. In wenigen Wochen werden sich vier bislang für Mobilgeräte angebotene Spiele der Entwicklern nicht mehr nutzen lassen, darunter auch das auf iOS erfolgreiche Deus Ex GO.

Stichtag 4. Januar Square-Enix-Nachfolger schalten Deus Ex GO und Hitman Shadows ab

