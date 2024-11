Spricht auch Matter: Meross Raumklimasensor in Deutschland verfügbar

Der für seine vergleichsweise günstigen Smart-Home-Komponenten bekannte Anbieter Meross hat erst Ende vergangener Woche die erste Mehrfachsteckdose mit Matter-Anbindung vorgestellt, jetzt ist auch der neue Raumklimasensor des Anbieters in Deutschland verfügbar.

Das WLAN-Hygro- und -Thermometer bewirbt sich als Lösung für die präzise Überwachung von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und weiteren Raumklimawerten von Innenräumen. Das Gerät, dessen Grundpreis bei 26,99 Euro liegt, ist auch in Kombination mit dem separat erhältlichen Meross-Hub für 42,99 Euro erhältlich. Ein einzelner Hub unterstützt bis zu 32 kompatible Meross-Geräte. Aktuell steht für beide Varianten jeweils ein 15-Prozent-Coupon bereitet.

Luftfeuchtigkeit, Lichtintensität Taupunkt und mehr

Das Messgerät erfasst laut Hersteller neben Temperatur und Luftfeuchtigkeit auch Lichtintensität und Taupunkttemperatur. Über die Meross-App lassen sich Grenzwerte festlegen, bei deren Überschreitung Benachrichtigungen gesendet werden. Zudem könnten verknüpfte Geräte wie Luftbefeuchter automatisiert angesteuert werden.

Die Messgenauigkeit wird mit ±0,1 Grad Celsius für Temperatur und ±2 Prozent für Luftfeuchtigkeit angegeben, was auf die Verwendung fortschrittlicher Sensoren aus der Schweiz zurückzuführen sei. Die Stromversorgung erfolgt über vier AA-Batterien, deren Lebensdauer bis zu drei Jahre betragen soll.

Ein 3,7-Zoll-LCD-Bildschirm zeigt die erfassten Daten in Echtzeit an, ergänzt um Datum, Uhrzeit und Batteriestatus. Zwei Schnellzugriffstasten am Gerät ermöglichen die Einrichtung von Smart-Home-Szenen und die Verbindung mit anderen Meross-Produkten.

Matter-Integration nur mit Hub

Für die Nutzung ist des Raumklimasensors in Smart-Home-Plattformen wie Apple Home, Amazons Alexa oder Google Home ist der Meross-Hub erforderlich, der das Gerät in bestehende Matter-Setups integrieren kann.

Nutzer haben die Möglichkeit, historische Daten der letzten zwei Jahre zu speichern. Die Meross-App erlaubt die Anzeige von Temperatur- und Luftfeuchtigkeitskurven für verschiedene Zeiträume und bietet die Option, diese Daten manuell zu exportieren oder zu löschen. Meross konkurriert damit direkt mit den erst kürzlich vorgestellten Raumklimasensoren von SwitchBot.