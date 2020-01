Spotify Stations: Aktive Empfehlungen laufen ein

Die experimentelle Stations-App, die der Musik-Streaming-Anbieter Spotify bereits seit 2018 auf Android- und iOS-Geräten in Australien testet, steht seit Sommer 2019 auch in der US-Filiale des App Stores bereits und ist die einzige App auf unseren Geräten, die wir unter Zuhilfenahme eines amerikanischen App Store-Accounts installiert haben.

Empfehlungen: Erstmals auch in deutscher Sprache

Die Stations-Applikation ist so toll, wie die Entscheidung der Skandinavier unverständlich ist, die Radio-App nicht einfach in allen Märkten anzubieten, in denen es zahlende Spotify-Kunden gibt.

Wer gerade auf dem Schlauch steht: Spotify Stations ist eine auf das Wesentliche reduzierte Musik-App, in der ihr „Radio“-Stationen anlegen und diese nach Belieben starten und wechseln könnt. Die Stationen lassen sich durch Eingabe eines (oder mehrerer) Interpreten erstellen, landen auf der Startseite der App und können anschließend schnell mit einem Drehregler durchsprungen werden. Alternativ können neue Stationen auch anhand von Genres oder Stimmungen erstellt werden.

Seit kurzem spricht die Stations-App nun auch aktiv Empfehlungen für neue Stationen aus, die euch interessieren könnten. In der App wurde dafür eigens ein gesonderter Bereich eingerichtet. Zudem erreichte uns heute erstmals auch eine Push-Mitteilung in deutscher Sprache.

Wir drücken die Daumen, dass dies ein Zeichen für den bevorstehenden Deutschland-Start ist. Bis dahin gilt: Solltet ihr über einen amerikanischen Account für Apples Software-Kaufhaus verfügen, dann werft den Download im amerikanischen App Store an. Die US-App läuft auch mit hiesigen Accounts.