Spigen TinTap: MagSafe-Box für Bezahlkarten und Geld

Der Anbieter Spigen hat seine Produktlinie MagFit um eine kleine, mit MagSafe kompatible Box für Bankkarten und Geldscheine erweitert. Der MagSafe-Kartenhalter mit Namen Tintap ist neben einer schwarzen Variante auch in den Farben „Frostklar“ und „Dünenbeige“ zum Preis von jeweils 34,99 Euro erhältlich.

Die TinTap-Box wird magnetisch auf der Rückseite von mit MagSafe kompatiblen iPhone-Modellen befestigt und ist laut Hersteller aus hochwertigem und robustem Kunststoff gefertigt. Mit ihren runden Ecken wirkt die Hülle auf uns auch ein ganzes Stück eleganter als die ebenfalls von Spigen angebotene Lock Fit Wallet, die zudem ohne den zusätzlichen MagSafe-Ring auf dem Deckel auskommt.

Im Innenraum des kleinen Kartentresors lassen sich fünf Standard-Karten mit Prägung oder bis zu sechs vollständig glatte Karten unterbringen. Um das Fach zu öffnen, muss man einen seitlich angebrachten Verschlussknopf zur Seite schieben. Spigen will auf diese Weise nicht nur sicherstellen, dass nichts verloren geht, sondern auch die folgende Zusatzfunktion gewährleisten.

„Stapelbar“ dank Magnet im Deckel

Anders als gewöhnliche MagSafe-Hüllen für Bezahlkarten findet sich an der Oberseite der TinTap-Box ein in den Deckel eingelassener Metallring, der die Haltefunktion von MagSafe weiterhin gewährleistet. So lässt sich das iPhone mit dem TinTap-Halter auf dem „Rücken“ weiterhin an MagSafe-Halterungen befestigen. Lediglich die kabellose Ladefunktion fällt dabei unter den Tisch.

Den Haltering/Ständer muss man extra kaufen

Spigen wirbt auch damit, dass man die TinTap-Box noch um einen magnetischen Haltering erweitern kann, der einerseits als Ständer fungiert, aber auch für eine bessere Handhabung verwendet werden kann. Der von Spigen selbst angebotene MagSafe-Haltering ist mit 25 Euro allerdings nicht gerade günstig. Wer etwas sucht, findet hier auch deutlich günstigere Lösungen.