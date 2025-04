Spanien und Portugal ohne Strom: Cyberangriff nicht ausgeschlossen

Ein Stromausfall hat in Spanien und Portugal große Teile der Infrastruktur lahmgelegt. Teilweise seien auch Regionen in Frankreich betroffen. Laut der spanischen Zeitung El País ist gegen 12 Uhr in nahezu allen Regionen von Spanien und Portugal die Elektrizitätsversorgung ausgefallen. Neben zahlreichen Bereichen des öffentlichen Lebens, darunter dem Straßen-, Bahn- und Flugverkehr sind auch Telefon- und sonstige Kommunikationsnetze ausgefallen.

Die Wiederherstellung der Stromversorgung habe gegen 13 Uhr zunächst in Nord- und Südspanien begonnen. Den staatlichen Betreibern Red Eléctrica und Redeia zufolge verläuft dieser Prozess schrittweise. So würden nach und nach einzelne Kraftwerksgruppen zugeschaltet, sodass bis zu einer vollständigen Normalisierung der Versorgung sechs bis zehn Stunden vergehen können.

Cyberangriff wird nicht ausgeschlossen

Offizielle Stellen in Spanien und Portugal untersuchen derweil offenbar die Ursachen des Ausfalls. Wie El País berichtet, schließen sowohl der spanische Geheimdienst CNI als auch die portugiesische Regierung einen Cyberangriff nicht aus.

Die Beeinträchtigungen infolge des Ausfalls waren größtenteils erheblich. So wurde der U-Bahn-Verkehr in Städten eingestellt und zahlreiche Tunnel gesperrt. Polizisten mussten aufgrund von ausgefallenen Ampeln den Verkehr regeln. An Bahn- und Flughäfen kam es zu Ausfällen. Der Betrieb in Krankenhäusern konnte mithilfe von Notstromaggregaten weitgehend aufrechterhalten werden.

Telefon- und Messengerdienste ausgefallen

Die Ausfälle im Kommunikationsbereich hatten neben Mobilfunk- auch Messengerdienste stark betroffen. Betroffene Kommunikationsanbieter wie Telefónica und Masorange versuchen ihrerseits ebenfalls, die Störungen zu analysieren und den regulären Betrieb wiederherzustellen.

Soweit bislang bekannt waren das gesamte spanische und portugiesische Festland sowie angrenzende Regionen in Südfrankreich betroffen. Die spanischen und portugiesischen Inseln blieben derweil verschont.