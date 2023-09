SoundForm Pulse: Belkins neue In-Ears kommen mit 6 Mikrofonen

Begleitet werden die SoundForm Pulse von Belkins SoundForm-Applikation , die Equalizer-Anpassungen zulässt, die Bedienelemente konfigurieren kann und eine Ortungsfunktion mitbringt. Das Ladecase der SoundForm Pulse wird per USB-C-Kabel mit Energie versorgt. Für die Ohrhörer befinden sich drei unterschiedlich große Silikon-Aufsätze im Lieferumfang. Belkins SoundForm Pulse sind in einer schwarzen und einer weißen Farbvariante ab sofort verfügbar.

Die SoundForm Pulse setzten auf den Multipoint-Standard um schnell zwischen zwei gekoppelten Geräten hin und her zu schalten und springen beim einzelnen Einsatz in nur einem Ohr automatisch in einen Mono-Modus. Die Berührungsempfindliche Oberfläche gestattet die Annahme eingehender Anrufe, das Pausieren und Abspielen von Musik sowie das Überspringen laufender Tracks.

Belkin spricht hier von der Clear-Call-Technologie, die dafür sorgt dass Hintergrundgeräusche auch während laufender Telefonate unterdrückt werden und sowohl die eigene als auch die Stimme des Gegenüber so auch in lauten Umgebungen noch problemlos gehört werden kann.

Ausgestattet mit einer Akkulaufzeit von bis zu 35 Stunden (7 Stunden über die in den Ohrhörern integrierten Akkus und zusätzliche 28 Stunden über das Ladecase) hat Belkin im linken und im rechten Ohrhörer jeweils drei Mikrofone verbaut und nutzt diese nicht nur für die Geräuschunterdrückung sondern auch für den so genannten Hear-Thru-Modus und für die Klangverbesserung bei Telefongesprächen.

