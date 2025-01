Soundcore Liberty 4 Pro: Die neue AirPods-Konkurrenz von Anker

Die auf Audioprodukte spezialisierte Anker-Marke Soundcore hat im Rahmen der Elektronikmesse CES die neuen kabellosen In-Ear-Kopfhörer Liberty 4 Pro vorgestellt. Das ab sofort erhältliche Modell soll eine verbesserte Klangqualität und fortschrittliche Geräuschunterdrückung bieten.

Der Hersteller hebt eine überarbeitete Akustikarchitektur hervor, die in Verbindung mit einem 10,5 Millimeter großen Treiber und titanbeschichteten Hochtönern für klaren Klang und kräftige Bässe sorgen soll. Unterstützt wird die Audioleistung durch den Hi-Res-Audio-Wireless-Standard und den LDAC-Codec.

ANC und smartes Ladecase

Das zentrale Merkmal der Liberty 4 Pro ist die aktive Geräuschunterdrückung (ANC). Laut Anbieter kommen hierfür sechs Sensoren sowie ein barometrischer Drucksensor zum Einsatz. Das System misst den Geräuschpegel und passt sich alle 0,3 Sekunden automatisch an, um Umgebungsgeräusche zu minimieren. Zusätzlich lässt sich der Geräuschfilter über eine Touchleiste am Ladeetui manuell in zehn Stufen regeln.

Das Ladeetui selbst ist mit einem Display ausgestattet, das neben dem Akkustand auch die aktuellen Einstellungen der Geräuschunterdrückung anzeigt. Die Steuerung erfolgt über Touch-Gesten direkt am Gehäuse.

Die Akkulaufzeit beträgt laut Soundcore bis zu zehn Stunden bei einer einzigen Ladung. Mit dem Ladeetui soll eine Gesamtlaufzeit von bis zu 40 Stunden möglich sein. Fünf Minuten Ladezeit reichen bereits, um die Kopfhörer für vier Stunden nutzen zu können.

Bis zu 40 Stunden Laufzeit

Für Telefonate und Videokonferenzen verfügen die Liberty 4 Pro über sechs integrierte Mikrofone. Eine KI-gestützte Geräuschreduzierung und eine Technik zur Windgeräuschunterdrückung sollen für eine klare Sprachübertragung sorgen.

Die Kopfhörer lassen sich über die Soundcore-App für iOS individualisieren. Nutzer können Equalizer-Einstellungen vornehmen und zwischen verschiedenen Hörmodi wechseln.

Die Soundcore Liberty 4 Pro sind ab sofort zum Einführungspreis von 129,99 Euro erhältlich.