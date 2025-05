Sonos wird leiser: System-Update optimiert Lautstärkeregelung

Sonos hat ein neues Systemupdate mit der Versionsnummer 85.0-64200 veröffentlicht. Das Update bringt unter anderem Veränderungen bei der Lautstärkeregelung der Soundbar Arc Ultra.

Anpassung der Lautstärkekurve bei Arc Ultra

Nutzerinnen und Nutzer hatten zuvor bemängelt, dass sich die niedrigsten Lautstärkestufen nicht leise genug anfühlten. Daraufhin wurde die sogenannte Lautstärketaperung angepasst. In der Praxis bedeutet das, dass sich die Wiedergabe in sehr niedrigen Lautstärkebereichen nun feiner regulieren lässt. Wer bisher beispielsweise bei Stufe 10 hörte, wird künftig womöglich auf Stufe 11 wechseln müssen, um die gleiche Lautstärke zu erreichen.

Diese Änderung betrifft vor allem das Verhalten der Fernbedienung oder App-Steuerung bei leisen Umgebungen, etwa nachts oder in kleinen Räumen. Die maximale Lautstärke bleibt davon unberührt. Das Update zielt damit auf eine differenziertere Kontrolle im unteren Bereich der Lautstärkeskala.

Fehlerbehebung bei WLAN-Status und Alarmfunktionen

Ebenfalls Teil des Updates ist eine Korrektur beim Anzeigen des WLAN-Status. Bisher konnte es vorkommen, dass in der Sonos-App fälschlich angezeigt wurde, WLAN sei aktiviert – obwohl es in den Systemeinstellungen korrekt deaktiviert war. Dies betraf insbesondere kabelgebundene Geräte wie den Sonos Amp. Die interne Systemdiagnose hatte in diesen Fällen zwar korrekt den deaktivierten WLAN-Zustand erkannt, die App jedoch zeigte widersprüchliche Informationen. Dieses Verhalten wurde mit dem neuen Update nach Angaben des Herstellers bereinigt.

Darüber hinaus wurde ein Problem bei der Anzeige und Verwaltung von Weckzeiten behoben. Einige Nutzer konnten über die App keine Alarme mehr bearbeiten oder einsehen. Auch dieser Fehler soll mit dem aktuellen Systemstand nicht mehr auftreten.

Mac-App jetzt in Version 17

Parallel zum Systemupdate hat Sonos auch seine Mac-Anwendung aktualisiert. Die neue Ausgabe trägt die Versionsnummer 17 und ersetzt die bisherige Version 16.7. Die iPhone-App bleibt hingegen unverändert. Wer Sonos über ein Apple-Gerät nutzt, erhält die neue Systemversion entweder über das mobile Update auf dem iPhone oder direkt über die Mac-App. Neue Funktionen oder Designänderungen an den Anwendungen selbst sind im Rahmen dieses Updates nicht vorgesehen.