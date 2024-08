Sonos-Update: Neue Ace-Funktionen und bessere Lautstärkeregelung

Die Sonos-App ist neu in Version 80.06.036 erhältlich. Wie schon über die letzten zwölf Updates für die Anwendung hinweg versuchen die Entwickler, einen Teil der jener Fehler zu korrigieren, die Anfang Mai mit dem Sprung auf die App-Version 80.00 gemacht wurden. Diesmal hat das Update zudem ein paar neue Funktionen im Gepäck, von denen allerdings nur Besitzer des Sonos-Kopfhörers „Ace“ profitieren.

Kommen wir zunächst auf die in diesem Update enthaltenen Fehlerbehebungen zu sprechen. Sonos zufolge sollten Nutzer, die in diesem Bereich zuletzt Probleme hatten, Verbesserungen bei der Regelung der Lautstärke von Lautsprechergruppen bemerken. Die Lautsprecher (und wohl auch die Regler in der App) sollen besser und mit geringerer Latenz reagieren.

Sonos hat zudem die Möglichkeit hinzugefügt, die Lautstärke von Lautsprechergruppen vom „Now Playing“-Bildschirm aus zu steuern.

Längere Listen (hier geht es um die aktuelle Wiedergabe-„Queue“) sollen jetzt besser reagieren, zudem kann man unter iOS jetzt auch die komplette Liste mit den als nächstes anstehenden Songs löschen.

Hierbei handelt es sich wohlgemerkt weiterhin um Dinge, die in der Vorgängerversion der App bereits existierten und problemlos funktioniert haben. Sonos vertröstet ansonsten weiterhin auf die die Zukunft: Man müsse noch weiter an der Zuverlässigkeit der App arbeiten, setze aber alles daran, die Dinge so schnell wie möglich zu lösen.

Sonos Ace unterstützt weitere Soundbars

Tatsächlich neue Funktionen gibt es nur im Zusammenhang mit dem Kopfhörer Sonos Ace – diese neue Produktkategorie wird inzwischen von vielen als Hauptursache für das überhastete und verbockte App-Update gesehen.

Der Sonos Ace kann jetzt neben der Sonos Arc auch mit den Soundbar-Modellen Beam, Beam 2 und Ray über die Funktion „Audio Swap“ verbunden werden. Auf diesem Weg kann man dann auch den Ton eines TV-Geräts auf den Kopfhörer schicken.