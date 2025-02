Sonos hatte einen MagSafe-Lautsprecher für das iPhone geplant

Sonos hat wohl in der Vergangenheit an einem kompakten Lautsprecher gearbeitet, der magnetisch an der Rückseite von iPhones mit MagSafe haften sollte. Dies berichtet der gut mit dem Unternehmen vernetzte Journalist Chris Welch, der wohl auch Bilder von einem entsprechenden Prototyp gesehen hat.

Grundsätzlich ist ein solches Konzept nicht neu und es finden sich auch Produkte wie die BoomCan von Scosche auf dem Markt, die sich unter anderem magnetisch auf der Rückseite eines iPhones befestigen lassen. Der Prototyp von Sonos habe aber eher ein rechteckiges Design gehabt und und weitgehend an Apples MagSafe-Akku erinnert. Der Autor zieht auch einen Vergleich zu dem vor knapp zehn Jahren von JBL für das Motorola-Smartphone Moto Z angebotenen Lautsprecher „Moto Mod“, der auf unserer Abbildung zu sehen ist.

Der „Moto Mod“-Lautsprecher von JBL

Sonos hat im Jahr 2022 den niederländischen Audiospezialisten Mayht übernommen und wollte wohl dessen innovative Transducer-Technologie in dem kleinen Lautsprecher verbauen, um sich mit einem besonders guten Audioerlebnis von der Konkurrenz in diesem Bereich abzuheben. Sonos habe das Projekt letztlich dann doch verworfen. Die Gründe hierfür seien technische Einschränkungen, eine unklare Marktnachfrage und ein begrenztes Marktpotenzial gewesen.

„SoundMotion“ für ein verbessertes Audioerlebnis

Die Audiotechnologie von Mayht findet sich unter dem Label „SoundMotion“ in der zuletzt von Sonos vorgestellten Soundbar Arc Ultra wieder und sorgt dort insbesondere im Bassbereich für deutliche Verbesserungen gegenüber dem Standardmodell der Arc-Soundbar. Es steht außer Frage, dass Sonos die Technologie künftig auch in weiteren neuen Lautsprechermodellen verwenden wird.

Zuvor muss das Unternehmen jedoch die durch die Veröffentlichung einer neuen, fehlerhaften App-Version eingeleitete Krise überwinden, in deren Folge nicht nur die Führungsriege des Unternehmens ausgetauscht wurde, sondern mittlerweile auch zahlreiche Sonos-Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz verloren haben.