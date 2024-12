Solix-Balkonkraftwerk-Akkus: Aktuell wenig Sonne aber günstig

Die kurzen Tage und die mäßige Wetterlage sorgen ja gerade dafür, dass man nicht unbedingt an die Anschaffung eines Balkonkraftwerks denkt. Dementsprechend versuchen die Hersteller solcher Produkte, ihre Umsätze durch Sonderrabatte anzukurbeln. Die von heute bis zum 5. Januar laufenden Neujahrsaktion von Anker ist auf jeden Fall einen Blick wert, wenn man in diesem Bereich einsteigen oder ein vorhandenes System ausbauen will.

Besonders interessant erscheint das aus der Solarbank 2 E1600 Plus und zwei Solarmodulen mit je 410 Watt bestehende Paketangebot für 799 Euro. Die Solarbank 2 Plus kostet regulär 999 Euro und wird bei Amazon solo gerade zum Bestpreis von 749 Euro angeboten. Wenn man im Rahmen des Angebots zuschlägt, bekommt man für 50 Euro mehr noch zwei Solarmodule mit insgesamt 820 Watt Leistung mit dazu. Achtet darauf, dass diese Option auf der Anker-Webseite aktiviert ist, und das Bundle entsprechend angezeigt wird.

Mit der Solarbank-Serie 2 hat Anker bei seinem Akku für Balkonkraftwerke in wesentlichen Punkten nachgebessert. Allem voran lässt sich das Gerät jetzt tatsächlich auch im Freien verwenden. Das alte Modell hat hier noch bei Temperaturen um den Gefrierpunkt zugemacht und ließ sich nicht mehr laden. Die neue Generation arbeitet jetzt bis -20 Grad.

Welche Solarbank ist die richtige?

Wichtig ist nur, dass ihr zwischen den drei verfügbaren Modellen der Solarbank 2 unterscheiden könnt und hier jeweils das für euch am besten geeignete Modell wählt. Anker macht hier keinen guten Job, wir würden uns aussagekräftigere Bezeichnungen und ein eindeutigeres Line-up wünschen.

Die Solarbank 2 Plus unterscheidet sich vom teureren Pro-Modell darin, dass hier nur zwei MPPTs mit einer maximalen Eingangsleistung von 1.200 Watt verbaut sind. Die Solarbank 2 Pro verfügt über vier MPPTs und kann bis zu 2.400 Watt Eingangsleistung verarbeiten.

Features der Solix Solarbank 2 Plus

Darüber hinaus müsst ihr auch die Funktionen des dritten Modells Solarbank 2 AC kennen. Hier sind zwei MPPTs für maximal 1.200 Watt fest verbaut, man kann aber zusätzlich auch noch einen vorhandenen Wechselrichter mit maximal 800 Watt anschließen. Als Besonderheit bietet die Solarbank 2 AC darüber hinaus die Möglichkeit, den Akku auch über die Steckdose zu füllen. Wir haben bereits ausführlich über diese Funktion berichtet, die vor allem in Verbindung mit einem dynamischen Stromtarif von Interesse sein kann.

Alle drei Solarbank-Modelle verfügen über eine Kapazität von 1.600 Wh, die sich im Bausteinsystem durch Zusatzakkus mit ebenfalls 1.600 Wh erweitern lässt.