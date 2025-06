Snapseed 3.0: Der Google-Fotoeditor wurde generalüberholt

Der von Google entwickelte Fotoeditor Snapseed ist zu neuem Leben erwacht. Nachdem es mehrere Jahre lang ziemlich ruhig um die Anwendung bestellt war, wurde sie nun auf Version 3.0 angehoben. Nach dem Update präsentiert sich Snapseed komplett überarbeitet und auch mit einigen neuen Funktionen ausgestattet.

Snapseed zählt zu den ältesten noch für das iPhone erhältlichen Apps und wurde vom kalifornischen Entwicklerstudio Nik Software 2011 zunächst für das iPad und später auch für das iPhone veröffentlicht. Die App wurde bereits im Jahr darauf von Google übernommen.

Snapseed wurde von Beginn an als Instagram-Konkurrent bezeichnet, wobei sich dies ausschließlich auf die Funktionen der Software bezieht. Im Gegensatz zu Instagram ist Snapseed an keinen Onlinedienst geknüpft, sondern bietet ausschließlich die Möglichkeit, in der Fotomediathek des iPhones gespeicherte Bilder zu bearbeiten.

Insbesondere die Filtermöglichkeiten erinnern hier ohne Frage an Instagram. Snapseed bietet jedoch vielfach mehr Werkzeuge und Filter. Als Besonderheit lassen sich selbst erstellte Filter- und Bearbeitungsaktionen als sogenannte „Looks“ speichern, um sie bei Bedarf auf weitere Fotos anzuwenden.

Alle Funktionen von Snapseed im Überblick: