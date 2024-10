Smart MagSafe jetzt auf Kickstarter: Dockcase-SSD für iPhone-Filmemacher

Der für seine vielseitigen Dockingstationen bekannte Anbieter Dockcase hat seine Kickstarter-Kampagne für sein im August angekündigtes SSD-Gehäuse mit MagSafe-Unterstützung eröffnet und schon nach zwei Tagen knapp 500 Unterstützer gefunden, die sich die magnetischen SSD-Gehäuse zum Early-Bird-Preis gesichert haben.

Dockcase Smart MagSafe: In etwa so groß wie die kleinen Pulmoll-Dosen

Nach zwölf erfolgreichen Kickstarter-Kampagnen ist Dockcase nicht mehr wirklich auf die Community-Finanzierung angewiesen, sondern nutzt Kickstarter als Vorverkaufsplattform – die Kampagne für das Dockcase Smart MagSafe läuft noch bis zum 8. November.

Dockcase Smart MagSafe

Bei dem magnetischen SSD-Gehäuse handelt es sich um eine Speicherlösung für iPhone-Filmemacher, die neue Aufnahmen direkt auf einer externen Festplatte sichern möchten. Dies ist vor allem bei der Nutzung des Apple ProRes Videoformates sinnvoll. Wer hier eine Minute in 4K mit 30 Bildern pro Sekunde aufnimmt, der muss mit einem Speicherbedarf von etwa sechs Gigabyte rechnen. Für manche Formate, etwa die Aufnahme mit 120 Bildern pro Sekunde in 4K, wird eine externe Festplatte am iPhone sogar zwingend vorausgesetzt.

Dockcase Smart MagSafe: Live-Informationen zur Schreibgeschwindigkeit

Das Dockcase-Gehäuse unterstützt die SSD-Formate 2230 und 2242 und kann eine maximale Speicherkapazität von bis zu zwei Terabyte aufnehmen. Mit MagSafe-Kompatibilität bietet es die Möglichkeit, direkt 4K ProRes-Videos aufzuzeichnen. Zudem integriert Dockcase ein System zur Überwachung der SSD-Gesundheit, das Anwender frühzeitig vor möglichen Problemen mit der Hardware warnt.

Dockcase Smart MagSafe: Status und Gesundheits-Informationen

Die wichtigsten Kenndaten:

MagSafe-Kompatibilität: Haftet magnetisch auf der iPhone-Rückseite

Bis zu 2 Terabyte: Hohe Speicherkapazität für Nutzer mit großem Speicherbedarf

Per USB-C: Direkte 4K ProRes-Videoaufzeichnung und -Speicherung

Display-Steuerung über D-Taste: Drei Info-Bildschirme

Drei Sekunden Schutz für kurze Stromausfälle

Schreibgeschützter Modus: Sicherer Read-Only-Zugriff

Überwachung des SSD-Gesundheitszustands

100 Watt Power Delivery über zusätzliche USB-C-Buchse

Datenübertragungsgeschwindigkeit bis zu zehn Gigabit pro Sekunde

Zur Stromversorgung: Zusätzlicher USB-C-Port an der Geräteseite

Neben der Speicherfunktion bietet das Gehäuse einen Schutz vor Datenverlust bei kurzzeitigen Stromausfällen und einen schreibgeschützten Modus für den sicheren Zugriff auf Daten. Mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu zehn Gigabit pro Sekunde erfüllt es Apples Anforderungen an externe Speicherlösungen.

Die Alleinstellungsmerkmale: Dockcase vergleicht die Wettbewerber

Zusätzlich sorgt die Power-Delivery-Unterstützung für eine Stromversorgung von bis zu 100 Watt, die über eine zusätzliche USB-C-Buchse realisiert wird. Die vom integrierten Display angebotenen Info-Bildschirme lassen sich über eine Taste am Gerät anzeigen und wechseln.

Die auf Kickstarter angebotenen Modellvarianten werden zu Preisen zwischen 59 und 79 US-Dollar als Leergehäuse mit unterschiedlichen Leistungswerten bei der Power-Delivery-Stromversorgung angeboten. Auf Amazon werden vergleichbare Gehäuse, allerdings ohne Display und smarte Funktionen, bereits zu Preisen ab rund 25 Euro angeboten.