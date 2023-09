Sieben Neuheiten: Anker zeigt neues MagGo-Portfolio

Im Rahmen der Berliner Funkausstellung IFA hat der Zubehör-Anbieter Anker ein neues MagGo-Portfolio vorgestellt. Bei den Produkten der MagGo-Reihe handelt es sich um Ladegeräte und Lade-Accessoires, die kompatibel mit der magnetischen MagSafe-Rückseite aktueller iPhone-Modelle sind.

Das neue MagGo-Portfolio besteht aus insgesamt sieben neuen Produkten und wird erst in diesem Winter in den Verkauf gehen. Vom einfachen Ladekabel bis hin zur Mehrfachsteckdose für den Schreibtisch ist das neue Lineup breit aufgestellt. Wichtigste Information in diesem Jahr: Alle neuen MagGo-Geräte bieten zukünftig eine Ladeleistung von 15 Watt an. Doppelt so viel wie die bislang üblichen 7,5 Watt und das induktive Maximum.

MagGo Power Bank 10.000mAh

Bei der MagGo Power Bank 10.000mAh handelt es sich um einen Zusatzakku mit 10.000 mAh Kapazität und ausklappbarem Standfuß. Zudem verfügt der Akku über ein zusätzliches Display zur Anzeige der Restkapazität.

MagGo Power Bank 6.600mAh

Etwas kompakter fällt die MagGo Power Bank mit 6.600 mAh Kapazität aus, die sich ebenfalls als klappbare Schreibtisch-Ständer einsetzen lässt und in fünf Farben verfügbar sein wird.

MagGo Wireless Charging Station 3-in-1

Die MagGo Wireless Charging Station 3-in-1 bietet drei Lademöglichkeiten für iPhone, AirPods und Apple Watch an, ist von Apple zertifiziert und positioniert sich als Reisebegleitung.

MagGo Wireless Charging Stand 3-in-1

Geräte wie den MagGo Wireless Charging Stand 3-in-1 gibt es auf dem Zubehörmarkt schon in hundertfacher Ausführung. Das Anker-Modell punktet mit 15 Watt Ladeleistung und kann iPhone, Apple Watch und AirPods gleichzeitig mit Strom versorgen.

MagGo Wireless Charging Pad 3-in-1

Das MagGo Wireless Charging Pad 3-in-1 fällt etwas kompakter aus und kann die magnetischen Halterungen für iPhone und Apple Watch bei Bedarf ausklappen.

MagGo Magnetic Charging Station 8-in-1

Ungewöhnlichste Neuvorstellung ist die MagGo Magnetic Charging Station 8-in-1, die neben der MagSafe-Auflage für das iPhone auch eine Mehrfachsteckdose mit drei Steckplätzen sowie vier zusätzliche USB-Ports (2x USB-C, 2x USB-A) anbietet.

MagGo Wireless Charger

Wer lediglich ein Ladekabel benötigt kann ab Winter zum neuen MagGo Wireless Charger greifen. Dieser ist mit einem USB-C-Stecker ausgestattet und bieten ebenfalls 15 Watt Ladeleistung sowie ein 150 Zentimeter langes Kabel.