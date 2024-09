„Sid Meier’s Railroads“ kann man jetzt zur Probe spielen

Der vom Desktop bekannte Simulation-Klassiker Sid Meier’s Railroads ist seit dem vergangenen Jahr auch für das iPhone erhältlich. Bislang wurden allerdings zwingend 15 Euro fällig, wenn man die App laden wollte. Jetzt haben die Entwickler das Preismodell für die Anwendung umgestellt und bieten das Spiel kostenlos zum Download und Ausprobieren an.

Bei Gefallen kann man nach dem Ausprobieren der Mobilversion von „Sid Meier’s Railroads“ per In-App-Kauf auf die Vollversion umsteigen. Der Preis für die Vollversion liegt mit 10,49 Euro zudem fast ein Drittel unter dem ursprünglich von Feral Interactive angesetzten Preis für die App.

Testspiel im amerikanischen Westen

Die Testversion von „Sid Meier's Railroads“ versetzt den Spieler in die Zeit um den kalifornischen Goldrausch und stellt die Aufgabe, die aufstrebenden Städte des alten amerikanischen Westens miteinander zu verbinden. Im Probespiel hat man 20 Jahre Zeit, den Grundstein für sein Eisenbahnimperium zu legen. Bei Gefallen kann man dann die Vollversion des Spiels freischalten und direkt dort weitermachen, wo man mit der Gratisvariante aufgehört hat.

Alternativ dazu stehen in der Vollversion des Spiels noch 15 weitere Szenarien zur Verfügung, darunter neben weiteren Gebieten in den USA auch verschiedene Regionen in Europa inklusive einer Deutschlandkarte.

Mix aus Aufbau- und Wirtschaftssimulation

„Sid Meier's Railroads“ kombiniert Elemente aus den Bereichen Aufbau- und Wirtschaftssimulation, dementsprechend muss man im Spiel nicht nur ein eigenes Eisenbahnnetz aufbauen, sondern auch Personen, Rohstoffe und Waren möglichst gewinnbringend befördern und dabei insbesondere auch flexibel auf die stetig schwankende Nachfrage reagieren.

Das Spiel basiert auf dem alten Windows-Klassiker „Railroad Tycoon“. „Sid Meier’s Railroads“ ist ursprünglich 2006 als dessen Fortsetzung erschienen und wird im Mac App Store auch in einer Desktop-Variante für den Mac angeboten.