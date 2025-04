Filmed on iPhone: Vier indische iPhone-Kurzfilme ausgezeichnet

Apple hebt mit Bezug auf seine „Shot on iPhone“-Kampagne vier Kurzfilme hervor, die im Rahmen des indischen MAMI-Filmfestivals präsentiert und ausschließlich mit dem iPhone 16 Pro Max gedreht wurden. Bei der Bearbeitung der Videos wurde zudem ein aktuelles MacBook Pro eingesetzt.

MAMI steht für die Filmhochschule Mumbai Academy of the Moving Image. Dort werden im zweiten Jahr in Folge ausschließlich mit dem iPhone aufgenommene Filme ausgezeichnet. In diesem Jahr kamen dabei mit dem iPhone 16 Pro Max und dem MacBook Pro M4 zwei der neuesten Apple-Geräte zum Einsatz.

Die technische Unterstützung durch diese leistungsfähigen Geräte stellt den Filmschaffenden Apple zufolge erweiterten kreativen Spielraum zur Verfügung. Die Kombination aus iPhone-Kamera und dem MacBook Pro als Bearbeitungsstation habe den Filmschaffenden zufolge die Produktionen beschleunigt und vereinfacht, ohne die erzählerische Tiefe zu beeinträchtigen.

Eine Teilnehmerin hat das iPhone und die Möglichkeit, damit Video in 4K-Auflösung und mit 120 Bildern pro Sekunde aufzunehmen, mit Raketentechnik verglichen. Man habe so die Möglichkeit, die Geschwindigkeit der Wiedergabe auch noch während der Bearbeitung auf dem MacBook Pro ohne Qualitätsverlust zu verändern.

Filmed on iPhone: Tinctoria

Die ausgewählten Filme sind mit jeweils rund einer halben Stunde Länge auf dem YouTube-Kanal des MAMI Mumbai Film Festival verfügbar. Die Produktionen spiegeln sowohl persönliche als auch kulturelle Themen wider, die in unterschiedlichen Regionen Indiens verortet sind. Amrita Bagchi aus Kolkata inszenierte mit „Tinctoria“ einen psychologischen Thriller, der sich auf die Indigo-Revolte von 1859 bezieht.

Filmed on iPhone: Kovarty

Rohin Raveendran Nair wählte mit „Kovarty“ eine poetische Geschichte, die in der Küstenstadt Alleppey angesiedelt ist. Die Handlung dreht sich um einen Schreiber und dessen Schreibmaschine, die im Laufe der Handlung eine eigene Persönlichkeit annimmt.

Filmed on iPhone: Mangya

Chanakya Vyas widmete sich in „Mangya“ dem Thema Verlust aus der Sicht eines Kindes. Der Film handelt von einem 11-jährigen Jungen, der seinen Golden Retriever verliert.

Filmed on iPhone: Seeing Red

Shalini Vijayakumar hat in „Seeing Red“ Horrorelemente mit satirischen Aspekten kombiniert und dabei die gesellschaftlichen Normen in Südindien thematisiert.