Shot on iPhone: Apples neuer Kurzfilm zum chinesischen Neujahrsfest

Anlässlich des chinesischen Neujahrsfests hat Apple auch in diesem Jahr ein aufwendiges Video produziert. Der iPhone-Hersteller drückt auf diese Weise auch aus, wie wichtig diese nach den USA und Europa, vom Umsatz her drittstärkste Region für das Unternehmen ist.

Der zwölf Minuten lange Kurzfilm trägt den Titel „I Made a Mixtape for You“ und wurde komplett mit dem iPhone 16 Pro gedreht.

Apples neuer Film zum chinesischen Neujahrsfest wurde im Musical-Stil gedreht und greift die Musik und Ästhetik der 90er-Jahre auf. Im Mittelpunkt steht das Mixtape, mit dessen Hilfe der Vater des Protagonisten damals dessen Mutter als Frau gewinnen konnte.

Bezogen auf die „Shot on iPhone 16 Pro“-Aussage Apple merkt allerdings an, dass bei der Produktion zusätzliche Hard- und Software verwendet wurde, was sich auf die Beleuchtung, Stative und Halterungen sowie Programme von Drittanbietern beziehen dürfte. Mit der Produktion wurde ein professionelles Studio beauftragt. Für die Regie zeichnet der australische Regisseur und Produzent Michael Gracey verantwortlich.

Zusätzliches „Making of“-Video

Gracey kommt auch in dem begleitend von Apple veröffentlichten „Making of“-Video zu Wort. Der Regisseur erläutert darin die Inspiration und geht auf Details zur Umsetzung ein. Im Vordergrund stehen dabei vor allem exklusive Funktionen des iPhone 16 Pro wie die neu bei dieser Gerätereihe verfügbare Kamerataste, oder die Möglichkeit, 4K-Video mit 120 Bildern pro Sekunde aufzuzeichnen. Darüber hinaus haben auch bei anderen iPhone-Modellen verfügbare Video-Optionen wie die Aufnahme im Kinomodus Anwendung gefunden.

Das chinesische Neujahrsfest fällt in diesem auf den 29. Januar. Dann beginnt in China das bis zum 17 Februar 2026 währende „Jahr der Schlange“. Der chinesische Kalender besteht aus insgesamt zwölf Tierkreiszeichen, neben der Schlange werden den Jahren im Wechsel auch die Tiere Ratte, Büffel, Tiger, Hase, Drache, Pferd, Ziege, Affe, Hahn, Hund und Schwein zugeordnet.