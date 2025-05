Shazam Viral Charts: Wiedergabelisten sollen zeigen was angesagt ist

Das neueste Shazam-Feature dürfte vor allem die jüngeren Nutzer der App interessieren. Apples Musiksuche bietet jetzt die Möglichkeit, Hitlisten mit den aktuell am meisten gehörten, geteilten und kommentierten Songs abzurufen: Die „Shazam Viral Charts“.

Apple erweitert damit die über Shazam bereitgestellten Hitlisten. Neben allgemeinen Top-200-Charts bietet die App ja auch nach Genres sortierte Ranglisten und zudem die Möglichkeit, diese auf die weltweite Popularität oder auf einzelne Länder bezogen anzusehen.

Die neu hinzugekommenen „Shazam Viral Charts“ lassen sich ebenfalls auf ihre Verbreitung rund um den Globus bezogen entweder weltweit oder nach Ländern sortiert abrufen. Die weltweite Viral-Hitliste umfasst 40 Songs, ergänzend stehen für 42 Länder die dort jeweils 25 beliebtesten Songs zum Abruf bereit. Die Chart-Listen werden täglich aktualisiert.

Shazam-Nutzer sollen Apple zufolge damit die Möglichkeit haben, angesagte Songs unabhängig davon zu entdecken, ob es sich um einen Newcomer-Hit, einen lokalen Geheimtipp oder einen Klassiker handelt, der Jahrzehnte nach seiner Veröffentlichung ein Comeback feiert.

Die „Shazam Viral Charts“ erfassen laut Apple nicht nur Social-Media-Hits, sondern auch Lieder, die durch TV-Auftritte, ihre Präsenz auf Streaming-Plattformen oder aufgrund von kulturellen Ereignissen an Popularität gewinnen. Ziel der Charts sei es, die Songs mit dem stärksten Antrieb des Tages rund um den Globus sichtbar zu machen.

Unterm Strich ist die Shazam-App für Apple in erster Linie natürlich auch ein Werbeträger für Apple Music. Abgesehen von der Standard-Verlinkung von Shazam zu Apple Music finden sich auf Apples Musikdienst auch exklusive Wiedergabelisten zu solchen Funktionen. Abonnenten des Musikdienstes haben dementsprechend auch die Möglichkeit, ohne den Umweg über Shazam direkt auf die täglich aktualisierten „Top 50 Viral-Charts“ zuzugreifen.

Vergiss alles, was du bisher über virale Musik wusstest. In „Viral Charts“ von Shazam werden nicht nur TikTok-Hits rauf und runter gespielt. Die Playlist erfasst vielmehr das gesamte Spektrum der Songs, die aktuell angesagt sind – egal, ob sie via Streaming, in sozialen Medien, Werbespots oder als zufälliger Hit aus dem Jahr 2004 wieder in Bars und Stadien auftauchen. Hier findest du die derzeit gehyptesten Sounds aus aller Welt, bei denen Millionen neugieriger Musikfans wie wild auf die Shazam-Taste geklickt haben. Entdecke jetzt die „Viral Charts“-Playlist und füge sie deiner Mediathek hinzu, um stets auf dem Laufenden zu sein.