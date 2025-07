„Send To Self“: App-Geheimtipp erleichtert das digitale Sammeln

Mit „Send To Self“ steht iPhone- und iPad-Nutzern eine neue Anwendung zur Verfügung, die das Speichern von Weblinks, Artikeln und Notizen so einfach machen will, wie ein Messenger-Gespräch. Die App richtet sich an Anwender, die Inhalte schnell sichern und später wiederfinden wollen, unabhängig davon, ob sie gerade durch soziale Netzwerke scrollen, eine Nachrichtenseite lesen oder eine URL in Safari geöffnet haben.

Keine Server, keine Kosten, keine Anmeldung

Der Zugriff auf die App erfolgt über das bekannte Teilen-Menü, das in vielen iPhone-Anwendungen verfügbar ist. Mit wenigen Display-Berührungen lassen sich Inhalte direkt an „Send To Self“ übergeben. Die Anwendung ordnet die gespeicherten Inhalte automatisch einer übersichtlichen Zeitleiste zu, die optisch an iMessage erinnert.

Zusätzlich kann der Nutzer farbige Kategorien vergeben, Erinnerungen setzen oder Inhalte markieren. Über die integrierte Suchfunktion lassen sich einzelne Einträge anschließend schnell wiederfinden.

Lokal und in der iCloud

Technisch gesehen verzichtet Send To Self auf eigene Server. Stattdessen nutzt die App ausschließlich den iCloud-Speicher des jeweiligen Nutzers. Dadurch entfallen sowohl laufende Kosten für die Entwickler als auch potenzielle Datenschutzbedenken.

Ein zentrales Benutzerkonto ist nicht erforderlich, da alle Inhalte in der persönlichen iCloud abgelegt und zwischen mehreren Geräten automatisch synchronisiert werden. Die App funktioniert auch offline und überträgt neue Inhalte, sobald wieder eine Internetverbindung besteht.

Mit dem jüngsten Update auf Version 1.1 wurden kleinere Verbesserungen umgesetzt. Unter anderem lässt sich die Ansicht nun über eine neue Schaltfläche aktualisieren, und der Umgang mit Kategorien wurde überarbeitet. Die App ist kostenlos im App Store erhältlich und setzt iOS 17.6 oder neuer voraus. Eine Version für macOS ist ebenfalls in Vorbereitung.