Selbst gestalten mit iOS 18: Tipps zum neuen Kontrollzentrum

Zu den wesentlichen Neuerungen des jüngsten iPhone-Betriebssystems gehört die Möglichkeit, das Kontrollzentrum des iPhones unter iOS 18 vollständig den eigenen Wünschen und Bedürfnissen anpassen zu können.

Die Auswahl an Schnellzugriffen und Abkürzungen beschränkt sich nicht mehr auf nur eine Übersichtsseite, sondern kann mehrere selbst gestaltete Seiten umfassen, die mit einer Vielzahl von Schnellzugriffen auf Systemfunktionen, Smart-Home-Geräten und Bedienungshilfen gefüllt werden können.

Von Null starten

Wer die Personalisierung des Kontrollzentrums in Angriff nehmen möchte, dem können wir aus eigener Erfahrung empfehlen, mit einer leeren Oberfläche zu starten. Entfernt die von Apple vorgegebenen Seiten und baut euch das Kontrollzentrum nach und nach mit den Modulen, Schaltern und Schnellzugriffen auf, die ihr im Alltag wirklich benötigt.

Dabei kann es hilfreich sein, das Kontrollzentrum erst mal nahezu leer zu lassen und neue Tasten über einen Zeitraum von mehreren Tagen immer dann hinzuzufügen, wenn ihr diese gerade benötigt.

Weitere Module mit iOS 18.1

Ebenfalls im Hinterkopf behalten werden darf, dass das Kontrollzentrum mit iOS 18.1 zusätzliche Tasten erhalten wird, die derzeit noch nicht verfügbar sind. Dazu gehören unter anderem die gesonderten Ausschalter für VPN- und WLAN-Verbindungen.

Am besten einseitig

Wer es schafft, die Anzahl der Schaltflächen dabei so zu reduzieren, dass das Kontrollzentrum nur eine Seite in Anspruch nimmt, darf sich über eine kleine Besonderheit freuen: Besitzt das Kontrollzentrum nur eine Seite, lässt sich dieses mit einer Wischbewegung nach oben von nahezu jeder Display-Stelle aus wieder schließen. Sobald zwei oder mehr Seiten verfügbar sind, muss hier genauer gearbeitet werden, da die Wischbewegung dann zwischen den einzelnen Seiten hin und her wechselt.