Seeing AI runderneuert: Die beste App für Sehbehinderte

Microsoft hat die herausragende iPhone-App Seeing AI aktualisiert und in Version 5.5 bereitgestellt. Die Anwendung, die Menschen mit Sehbehinderungen unterstützen soll, wurde in ihrer Benutzerführung überarbeitet. Statt der vielen bislang separate angebotenen Auswahloptionen gibt es nun drei neue Hauptbereiche in der App: „Lesen“, „Beschreibung“ und „Mehr“. Damit sollen Nutzer schneller auf häufig genutzte Funktionen zugreifen können.

Vorlesen, beschreiben und mehr

Der Bereich „Lesen“ kombiniert die bisherigen Funktionen zur Texterkennung. Die App liest gedruckte oder handgeschriebene Texte vor, sobald die Kamera darauf gerichtet wird. Eine zusätzliche Aufnahmefunktion ermöglicht es, Texte mit höherer Genauigkeit zu erfassen und anschließend mit VoiceOver-Befehlen zu navigieren.

Um das Scannen von Dokumenten zu erleichtern, gibt es eine akustische Hilfsfunktion zur korrekten Kameraplatzierung. Die Qualität der Erkennung kann durch guten Kontrast zwischen Text und Hintergrund verbessert werden.

Erweiterte Bildbeschreibungen mit KI

Der zweite neue Hauptbereich „Beschreibung“ fasst die bisherigen Szenen und Funktionen zur Personenerkennung zusammen. Nutzer können mit der App Fotos aufnehmen oder auf bereits gespeicherte Bilder zugreifen. Eine KI beschreibt daraufhin den Bildinhalt und ermöglicht es, Details durch Nachfragen zu präzisieren. Zusätzlich lassen sich Objekte innerhalb eines Bildes erkunden, indem der Finger über den Bildschirm bewegt wird.

Ein weiteres Feature betrifft die Erkennung von Personen. Wenn Nutzer Seeing AI auf bestimmte Gesichter trainieren, kann die App diese benennen, sobald sie im Kamerabild auftauchen. Die KI-gestützten Beschreibungen sind jedoch nicht immer fehlerfrei, weshalb Microsoft um Nutzer-Feedback bittet.

Neben der neuen Struktur bringt das Update allgemeine Fehlerbehebungen. Seeing AI kann weiterhin ohne Registrierung und ohne Angabe persönlicher Daten genutzt werden.