ScanSnap Home: Neue iPhone-Applikation startet offiziell

Auch auf Apples Mobilgeräten tauscht der in Deutschland zuständige Anbieter PFU jetzt die Software. Die so genannte ScanSnap Connect Applikation wird jetzt durch die ScanSnap Home-App für iPad und iPhone ersetzt.

Zu den bekannten Marken unter den brauchbaren Dokumentenscannern zählt ScanSnap. Die Modelle von ScanSnap punkten mit zuverlässiger Hardware, die begleitende Software des Anbieters hat jedoch seit Jahren Spiel nach oben. Dies gilt auch für die aktuelle Desktop-Software ScanSnap Home mit der der Anbieter vor nicht all zu langer Zeit seine klassische Software, den so genannte ScanSnap Manager ersetzt hat.

Insert

You are going to send email to