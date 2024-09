Rotierende WLAN-Adressen können Smarthome-Funktionen stören

Mit der Möglichkeit, bei der Nutzung von WLAN-Netzen private Hardware-Adressen zu verwenden, sollen Apple-Nutzer zusätzlich vor Tracking geschützt werden. Jedes mit der Möglichkeit zur Kommunikation in Netzwerken ausgestattete Gerät verfügt über eine eindeutige Hardware-Adresse, allgemein als „MAC-Adresse“ bekannt. „MAC“ ist in diesem Fall eine Abkürzung für „Media Access Control“, hat also nichts mit Apple oder deren Mac-Computern zu tun.

Apples Geräte können anstatt der ursprünglich vom Hersteller vergebenen MAC-Adresse eine zufällig generierte eigene Kennung ausgeben. Auf diese Weise soll verhindert werden, dass die Geräte auch in einzelnen Netzwerken nachvollziehbar und wiedererkennbar sind. Apple beschreibt die damit verbundenen potenziellen Risiken wie folgt:

Wenn das Gerät immer dieselbe WLAN-MAC-Adresse verwendet, können Netzwerkbetreiber und andere Netzwerkbeobachter diese Adresse im Laufe der Zeit leichter mit der Netzwerkaktivität und dem Standort des Geräts in Verbindung bringen. Dies ermöglicht eine Art Benutzernachverfolgung oder Profilerstellung und gilt für alle Geräte in allen WLAN-Netzwerken.

Geräteerkennung kann auch sinnvoll sein

Allerdings gehen die Meinungen über das hier tatsächlich vorhandene Bedrohungspotenzial auseinander. Oft werden die Mac-Adressen auch gezielt dazu genutzt, einzelne Geräte zu erkennen, um diese mit besonderen Funktionen auszustatten.

Mit iOS 18, iPadOS 18 und macOS Sequoia kann es in diesem Zusammenhang zu zusätzlichen Problemen kommen, da Apple nun eine sogenannte automatische Rotation der WLAN-Adressen einführt. Zusätzlich zu der Möglichkeit, anstelle der tatsächlichen MAC-Adresse eine von Apple generierte zu verwenden, wird diese nun automatisch alle zwei Wochen gewechselt.

Problematisch bei Smarthome-Automationen

Falls ihr zuhause beispielsweise Smarthome-Automationen auf Basis der Hardware-Adresse von Geräten eingerichtet habt, müsst ihr die Rotation deaktivieren. Standardmäßig wird diese Option für neu hinzugefügte Netzwerke automatisch aktiviert.

In den Einstellungen von iOS oder macOS könnt ihr im Bereich „WLAN“ jeweils für die einzelnen Netze festlegen (auf das „i“ oder auf „Details“ klicken), ob die Apple-Funktion komplett deaktiviert werden soll, ihr eine statische von Apple generierte Adresse verwenden wollt, oder die Adresse alle zwei Wochen automatisch wechseln soll.