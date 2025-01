Retro-Gaming: Game Baby liefert ein iPhone-Case mit Tasten

Vorgestellt auf der amerikanischen Elektronikmesse CES, steht mit dem so genannten „Game Baby“ eine iPhone-Hülle vor dem Verkaufsstart, die sich an Retro-Gaming-Fans richtet. Die Hülle kombiniert den Geräteschutz mit der Funktionalität eines Game-Controllers. Der Clou: Ohne zusätzliche Elektronik überträgt die Hülle Spiel-Eingaben mechanisch auf den Touchscreen. Oldschool-Freunde können so Spieleklassiker von Konsolen wie dem Game Boy, dem Game Boy Advance oder dem NES steuern.

Das „Game Baby“ besteht aus zwei Teilen: Einer starren oberen iPhone-Hülle, die die Rückseite des Gerätes kontinuierlich schützt, und einem unteren Element mit physischen Tasten, das bei Bedarf auf der Vorderseite genutzt werden kann. Der Tasten-Bereich nutzt ein Material, das Berührungen direkt an den Touchscreen des Geräts weiterleitet. Dadurch entfällt die Notwendigkeit von Batterien, Bluetooth-Verbindungen oder anderen Technologien, die bei herkömmlichen Gaming-Zubehör häufig zum Einsatz kommen.

Kompatibilität und Einschränkungen

Zum Marktstart soll die Hülle für das iPhone 15 Pro Max und das iPhone 16 Pro Max erhältlich sein. Laut Hersteller Bitmo Lab könnten in Zukunft jedoch weitere Modelle unterstützt werden. Voraussetzung für die Nutzung ist zudem der populäre Emulator „Delta“, der auf dem iPhone installiert sein muss. Der Emulator ermöglicht den Zugriff auf Spiele aus verschiedenen Konsolengenerationen, sofern die entsprechenden ROM-Dateien vorliegen.

Die Hülle ist vor allem für Fans gedacht, die Wert auf ein physisches Spielerlebnis legen. Sie ermöglicht die Anpassung an mehrere Tastenlayouts und simuliert damit die Bedienung klassischer Konsolen. Laut Angaben des Herstellers seien über 7.000 Spiele kompatibel, eine Zahl, die auf Daten aus Online-Datenbanken basiert.

Preis und Verfügbarkeit

Das „Game Baby“ kann derzeit zu einem Einführungspreis von 24,99 US-Dollar vorbestellt werden. Nach der Markteinführung soll der Preis auf 39,99 US-Dollar steigen. Eine genaue Angabe zum Lieferdatum liegt bislang nicht vor. Interessierte sollten zudem beachten, dass weder Emulatoren noch Spiele von Bitmo Lab bereitgestellt werden.