Resident Evil 3 startet auf Apple-Geräten: Mindestens iPhone 15 Pro nötig

Das Entwicklerstudio Capcom hat das Survival-Spiel Resident Evil 3 für Apple-Geräte veröffentlicht. Der Titel lässt sich für das iPhone, iPad und den Mac optimiert in den jeweiligen App Stores laden.

„Resident Evil 3“ ist ein Remake des bereits 1999 für die PlayStation erschienenen Spiels „Resident Evil 3: Nemesis“. Schon der seit Dezember auch für Apple-Geräte erhältliche Vorläufer „Resident Evil 2“ ist als Neuauflage eines bereits gut 20 Jahre zuvor veröffentlichten Teils der Spielereihe erschienen.

In „Resident Evil 3“ steht die ehemalige Offizierin Jill Valentine im Mittelpunkt, die als eine der letzten Überlebenden in Raccoon City versucht, während einer Zombie-Apokalypse aus der Stadt zu flüchten. Das Chaos wurde durch von der Umbrella-Organisation durchgeführte medizinische Experimente ausgelöst. Um die Flucht der Protagonistin zu verhindern, setzt Umbrella mit „Nemesis“ eine mit künstlicher Intelligenz ausgestattete Geheimwaffe ein.

Einführungspreis aber satte Systemanforderungen

Anlässlich der Veröffentlichung des Spiels ist das Hauptspiel noch bis zum 16. April mit einem Preisnachlass von 67 Prozent erhältlich. Die App selbst lässt sich zunächst komplett kostenlos laden und man kann auch einen begrenzten Teil des Basisspiels ohne zu zahlen spielen. Auf diese Weise lässt sich nicht nur prüfen, ob ihr mit dem Horror-Survival-Genre etwas anfangen könnt, sondern auch, inwieweit der Titel auf dem von euch verwendeten Gerät vernünftig läuft. Solltet ihr euch für den Kauf der Vollversion entscheiden, könnt ihr dies derzeit noch zum Einführungspreis von 9,99 Euro per In-App-Kauf tun.

Die Systemvoraussetzungen von „Resident Evil 3“ sind allerdings durchaus knackig. So wird unter iOS mindestens ein Prozessor vom Typ A17 Pro vorausgesetzt, man muss also ein iPhone 15 Pro oder neuer besitzen. Wer mit dem iPad spielen will, muss entweder das neueste iPad mini oder ein mit einem M1-Prozessor von Apple ausgestattetes Gerät besitzen. Auf dem Mac ist ein Apple-Prozessor ebenfalls zwingend erforderlich.