Remind Me Faster 5.0: iPhone-Erinnerungen per Schnelleingabe

Das Anlegen von Erinnerungen gehört zum Alltag vieler iPhone-Nutzer und ist eine der wenigen Aufgaben, bei der Apples Sprachassistenz Siri zuverlässig funktioniert. “Hey Siri, erinnere mich morgen früh an…” – fertig.

Allerdings gibt es genügend Situationen, die sich nicht für laut gesprochene Kommandos eignen. Sei es im voll besetzten Büro, morgens im Bus oder wenn die Kinder gerade ins Bett gebracht werden. In solchen Momenten versorgt euch die App Remind Me Faster mit einer hilfreichen Alternative.

Erinnerungen per Schnelleingabe

Remind Me Faster ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Eingabe von Erinnerungen über eine benutzerfreundliche Oberfläche. Die App präsentiert dabei ausschließlich die wichtigsten Optionen zur Planung von Aufgaben und beschleunigt das Anlegen neuer To-Dos so erheblich.

Nutzer können direkt beim Start einen Titel eingeben und per einfachem Tastendruck Erinnerungen in 60 Minuten, 6 oder 24 Stunden setzen. Auch vordefinierte Zeiten wie 09:00 Uhr, 12:00 Uhr und 18:00 Uhr stehen zur Auswahl. Zusätzlich können Geopositionen und Prioritäten gesetzt werden – deutlich schneller als in Apples offizieller Erinnerungen-App.

Jetzt in Version 5.0

Mit der heute veröffentlichten Version 5.0 bringt Remind Me Faster einige willkommene Neuerungen und Verbesserungen mit. Eines der wichtigsten neuen Features ist die Erweiterung für das Teilen-Menü, mit der Nutzer Text oder URLs direkt an die App senden können. Eine weitere Ergänzung ist die Anzeige ungespeicherter Erinnerungen auf dem Sperrbildschirm.

Darüber hinaus wurden diverse Animationen optimiert, die Bedienung vereinfacht und die Benutzerfreundlichkeit erhöht. Die neue Version bietet unter anderem eine optimierte Datums- und Zeitauswahl sowie eine verbesserte Darstellung von sich wiederholenden Erinnerungen.

Remind Me Faster bietet seine Grundfunktionen kostenfrei an – 90 Prozent aller Anwender sind damit bereits hervorragend bedient. Darüber hinaus stehen einige optionale Zusatzfunktionen als In-App-Käufe bereit und ermöglichen es euch den Entwickler Nick Leith zu unterstützen, wenn euch die App gefällt.