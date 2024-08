Reinigungsroboter eufy S1 Pro um ein Drittel im Preis reduziert

MediaMarkt bietet den Saug- und Wischroboter eufy Omni S1 Pro vorübergehend um ein Drittel im Preis gesenkt an. Bei seiner Markteinführung haben wir bereits einen ausführlichen Blick auf das seit wenigen Wochen in Deutschland erhältliche Gerät geworfen.

Das „Omni“ im Produktnamen spielt auf die universellen Funktionen des Roboters an. Der S1 Pro konnte sich in unserem Test nicht nur als leistungsfähiger Saugroboter beweisen, sondern erzielt auf glatten Böden auch sehr gute Ergebnisse bei der Nassreinigung.

Ungewohnte Wischtechnik

Der Hersteller setzt hier auf ein neues Konzept und hat das Gerät mit einer Walzenbürste für die Nassreinigung ausgestattet, die mit einem Druck von einem Kilogramm und 180 Umdrehungen pro Minute permanent über den Boden wischt. Dabei wird der aufgenommene Schmutz auch dauerhaft abgestreift und nach der Rückkehr des Saugers in die Basisstation mit dem Schmutzwasser gemeinsam in einem separaten Tank gesammelt.

Die Basisstation des S1 verfügt zudem über einen Beutel für die Staubabsaugung und einen Frischwassertank. Bei diesem ist der integrierte Ozongenerator bemerkenswert, die Wasseraufbereitung mithilfe von Ozon ist als Schutz vor Verunreinigung durch Bakterien, Pilze oder Viren gedacht.

Sehr gut auf glatten Böden

Vom Reinigungsergebnis können wir dem eufy S1 Pro auf glatten Böden fast die volle Punktzahl geben. Der Roboter saugt gründlich und systematisch und erzielt auch bei der Nassreinigung richtig gute Ergebnisse. Einzig an Wänden und dergleichen muss man hier Abstriche machen, da die Feuchtwalze technisch bedingt seitlich ein bis zwei Zentimeter ausspart. Beim Reinigen von Flächen fällt dies nicht ins Gewicht, da sich die Bahnen des Roboters leicht überlappen.

Die Hauptbürste für die Trockenreinigung setzt komplett auf Gummilamellen, was die Gefahr von verhedderten Haaren und dergleichen minimiert. Ergänzend arbeiten hier dann noch rotierende Bürsten an beiden Seiten.

Wenn ihr viele Teppiche im Haus habt, würden wir den S1 Pro allerdings nicht empfehlen. Die Teppicherkennung funktioniert zwar und hebt die Wischwalze beim Überfahren automatisch an, sofern 2,5 Zentimeter Florhöhe nicht überschritten werden. Die Anschaffung des nicht gerade günstigen Geräts lohnt sich unserer Meinung aber nur, wenn man vorrangig Böden hat, die damit auch gewischt werden können.

Komfortable Tastenbedienung

Einen Bonus haben wir noch für die Form der Basisstation zu vergeben. Vorausgesetzt, ihr bekommt so etwas in eurer Wohnung unter. Die hohe Bauweise sorgt nicht nur dafür, dass die benötigte Grundfläche im Vergleich zu anderen Modellen kleiner ausfällt, sondern der S1 Pro lässt sich über die an der Oberseite der Station integrierten Tasten auch komfortabel bedienen, wenn man das iPhone gerade nicht zur Hand hat. Man kann hier ebenfalls zwischen Saugen und Wischen als Modus wechseln und den gewünschten Reinigungsprozess starten.