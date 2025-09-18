PWM beim iPhone 17: Apples neuer Schalter gegen Display-Flimmern

Apple führt auf den Geräten der iPhone-17-Familie eine neue Einstellung ein, die Nutzern mehr Kontrolle über die Helligkeitsregelung der OLED-Displays gibt. Die Funktion nennt sich „Display Pulse Smoothing“ und ist in den Bedienungshilfen unter „Anzeige- und Textgröße“ zu finden. Sie erlaubt es, die bislang übliche Pulsweitenmodulation (PWM) ein- oder auszuschalten.

Es handelt sich um eine Option, deren Wirkung nicht alle Nutzer gleichermaßen bemerken werden. Unterschiede in der individuellen Wahrnehmung spielen hier eine große Rolle, ähnlich wie Menschen auch bei tiefen Bassfrequenzen unterschiedlich empfindlich reagieren und diese aus größerer oder geringerer Entfernung wahrnehmen können.

Wahrnehmung variiert individuell

PWM ist ein Verfahren, das von vielen Herstellern genutzt wird, um die Helligkeit von Bildschirmen zu regulieren. Dabei werden die einzelnen Pixel in sehr schnellen Abständen ein- und ausgeschaltet, was vom Auge in der Regel als gleichmäßige Helligkeit wahrgenommen wird.

Das Verfahren gilt als energieeffizient, sorgt jedoch bei einigen Nutzern für Probleme. Besonders bei niedriger Helligkeit berichten Betroffene von einem wahrnehmbaren Flimmern, manche haben gar mit Kopfschmerzen und Augenreizungen zu kämpfen.

Während die Mehrheit der Anwender hiervon unbeeinträchtigt bleibt, hat sich in den vergangenen Jahren eine wachsende Diskussion über die gesundheitlichen Auswirkungen von PWM entwickelt.

Umsetzung bei den neuen iPhone-Modellen

Auf den Geräten der iPhone-17-Familie können Anwender PWM künftig deaktivieren. In diesem Fall wird ein alternatives Verfahren zur Helligkeitssteuerung eingesetzt, das ein gleichmäßigeres Bild bei schwacher Beleuchtung liefern soll.

Apple weist allerdings darauf hin, dass dies die Leistung des Displays bei sehr niedrigen Helligkeitsstufen beeinflussen kann. Die neue Einstellung richtet sich insbesondere an Nutzer, die empfindlich auf das bisherige Verfahren reagieren. Erste Demonstrationen der Funktion sind bereits in YouTube Videos früher Gerätebesitzer zu sehen, wie im eingebetteten Clip ab Position 3:28.