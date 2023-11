PowerRoam 2200: Ein Blick auf das Powerstation-Flaggschiff von UGREEN

Die UGREEN PowerRoam 2200 erweitert das Powerstation-Lineup des Herstellers und zeigt sich mit einer Kapazität von 2.048 Wattstunden deutlich leistungsfähiger als die beiden schon länger erhältlichen kleineren Varianten PowerRoam 1200 und PowerRoam 600.

Der in der PowerRoam 2200 verbaute LiFePO4-Akku macht sich mit seinen 2.048 Wattstunden allerdings auch in Sachen Gewicht deutlich bemerkbar. UGREEN hat sich für den Umgang mit dem rund 25 Kilogramm schweren Stromspeicher allerdings eine interessante Kombilösung überlegt. Die PowerStation kann für sich und dann auch recht kompakt mithilfe von zwei seitlich angebrachten Tragegriffen transportiert werden. Zudem ist ein Transportwagen im Lieferumfang enthalten, auf dem die PowerRoam 2200 mit einem Klick-Mechanismus befestigt werden kann.

Für den Wagen gibt es von uns gleich noch ein paar Bonuspunkte. Die Powerstation wird damit auf vier soliden Rollen bewegt, von denen zwei mit Feststellbremsen ausgestattet sind. Für längere Wege lässt sich ein Trolli-Griff ausziehen, mit dessen Hilfe man den Rollwagen auch bequem aufrecht steuern kann.

14 Anschlüsse und verschiedene Lade-Optionen

Der Akku selbst zeigt sich nicht nur von seiner Speicherkapazität her besser ausgestattet, als die kleineren PowerRoam-Modelle. Für Stromverbraucher stehen insgesamt 14 verschiedene Anschlüsse zur Verfügung:

4 Schuko-Steckdosen (insgesamt 2300W)

2 USB-A-Buchsen (jeweils 22,5W)

4 USB-C-Buchsen (max 140W)

1 RV/Anderson-Port (max 300W)

2 DC5521-Ports (max 120W)

1 Autosteckdose (max 120W)

Aufladen kann man die UGREEN PowerRoam 2200 entweder an der Steckdose oder mithilfe von Solarmodulen. Beim Schnellladen über die Steckdose lässt sich der Akku in rund anderthalb Stunden komplett füllen. Will man Solarpanels nutzen, so stellt UGREEN hierfür zwei XT60-Buchsen mit jeweils maximal 600 Watt Eingangsleistung bereit. Im Lieferumfang der Powerstation sind auch zwei XT60-Adapter enthalten, mit deren Hilfe sich jeweils bis zu drei 200-Watt-Panels in Reihe schalten lassen

Sechs solcher Panels sind nicht nur Luxus, sondern benötigen auch entsprechend Platz. Wir haben die PowerRoam 2200 zum Ausprobieren an ein einzelnes 200-Watt-Panel gehängt, das dauert dann zwar länger, doch wird der Akku so ebenfalls zuverlässig geladen. Als kleine Randnotiz: Ihr müsst nicht auf die Panels von UGREEN setzen, uns stand hier ein Panel von Jackery zur Verfügung, das wir über dieses Adapterkabel mit der PowerRoam verbunden haben.

Als dritte Alternative besteht noch die Möglichkeit, die Powerstation über eine Autosteckdose aufzuladen. Der benötigte Adapter auf XT60 ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten.

App bringt Komfort und Zusatzfunktionen

Die UGREEN PowerRoam 2200 lässt sich wie ihre kleine Geschwister ohne App und Netzwerkverbindung verwenden. Die zugehörige App bietet allerdings nicht nur ein nettes Interface, sondern auch einige erweiterte Konfigurationsmöglichkeiten. Die Verbindung kann dabei entweder direkt über Bluetooth oder per WLAN-Integration erfolgen.

Der in die App integrierte Gerätemanager zeigt den Leistungsbezug angeschlossener Geräte auf die einzelnen USB-Ports aufgeteilt an und stellt die direkt am Gerät verfügbaren Schalter und Funktionen auch softwareseitig bereit. Die zu den Funktionen eingeblendeten Erklärungstexte unterstützen vor allem Anfangs bei der richtigen Konfiguration. Beispielsweise kann man festlegen, ob die Station dauerhaft aktiv bleibt oder ein stromsparender Betrieb mit automatischer Abschaltung gewünscht ist. Diese Deaktivierung kann beispielsweise auch in Abhängigkeit von Zeitvorgaben oder dem Erreichen einer bestimmten Restkapazität des Akkus vorgenommen werden. Zudem lässt sich über die App auch der Ladestrom von 8A auf 6A oder 4A begrenzen sowie ein Ruhemodus aktivieren, in dem die Station mit verringerter Leistung und dann auch reduzierter Lüftertätigkeit arbeitet.

Mit Blick auf den Lüftereinsatz bewegt sich die UGREEN PowerRoam 2200 absolut im Rahmen. Das Gebläse schaltet nur bei entsprechender Leistungsaufnahme zu und geht nur bei hohem Leistungsbezug in die Vollen. Die internen Ventilatoren werden übrigens durch ein zusätzliches Metallgitter geschützt, das sich für Reinigungszwecke abnehmen lässt.

An dieser Stelle sei kurz auch noch die in die Vorderseite integrierte Lampe erwähnt. UGREEN verbaut hier leider weiterhin eine Art Taschenlampe, deren Nutzen eher eingeschränkt ist. Das Licht leuchtet wie ein Scheinwerfer einen sehr engen Bereich aus, hier würde uns ein integriertes Raum- oder Stimmungslicht, wie man es teils von anderen Herstellern kennt, besser gefallen. Die Leuchte kann in den Einstellungen „Starklicht“, „Schwachlicht“, „Blinklicht“ oder „SOS-Licht“ betrieben werden.

Stromspeicher für unterwegs und zuhause

Mangels einladendem Camping- und Gartenwetter musste sich die PowerRoam 2200 an verschiedenen Stellen im Haus bewehren und hat sich durch die Bank gut bewährt. Das Aufladen von Notebooks oder USB-Geräte ist dabei nicht der Rede wert. Man kann die Station aber gut auch in die Küche rollen und den für das Kochen mit dem Thermomix oder die Teezubereitung nötigen Strom aus dem Akku beziehen.

Beim Einsatz als Stromlieferant wird die aktuell von den angeschlossenen Geräten bezogene Leistung gemeinsam mit einer Hochrechnung, wie lange die Powerstation bei dieser Abgabe noch durchhält. Umgekehrt wird beim Laden der Powerstation links im Display die aktuelle Ladeleistung und damit verbunden die Zeit bis zur vollständigen Ladung angezeigt.

Auf maximal 12 kWh erweiterbar

UGREEN hat im Zusammenhang mit der PowerRoam 2200 auch angekündigt, dass sich deren Speicherkapazität modular erweitern lässt. Die hierfür benötigten Zusatzbatterien sind derzeit noch nicht erhältlich, können bei Verfügbarkeit aber über eine extra für diesen Zweck konzipierte Schnittstelle mit der Haupteinheit verbunden werden. Maximal sollen sich fünf solcher Erweiterungsakkus mit der Basis verbinden und die Gesamtkapazität damit auf bis zu 12 Kilowattstunden erweitern lassen.

Der reguläre Preis für die UGREEN PowerRoam 2200 liegt bei 1999 Euro. Im Rahmen der Black-Friday-Aktion des Herstellers gibt es das Gerät momentan mit 25 Prozent Preisnachlass für 1499 Euro.