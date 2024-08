PM220: Auch der größere Etikettendrucker von Nelko im Preis halbiert

Der Etikettendrucker Nelko P21 bleibt unser Favorit in diesem Segment. Wenn man hier und da mal schnell ein Etikett benötigt, um beispielsweise Einmachgläser zu beschriften, ist uns bislang nichts Besseres untergekommen. Der Drucker ist inklusive einer Rolle Etikettenpapier eigentlich dauerhaft für weniger als 18 Euro erhältlich.

Am meisten hat uns bei Nelko die App-Anbindung überrascht. Der Drucker verbindet sich schnell und zuverlässig über Bluetooth mit dem iPhone und die zugehörige App bietet vielseitige Optionen und Vorlagen zum Erstellen der Aufdrucke an. Unter anderem könnt ihr damit auch direkt QR- oder Strichcodes generieren und in Form von Aufklebern ausdrucken.

Kritisiert wurde zum Teil die Tatsache, dass die vom P21 verarbeiteten Etiketten mit 15 x 40 Millimetern etwas klein und auch nicht wasserfest sind. Wer wasserfeste Etiketten will, muss zu einer anderen Lösung greifen. Wenn es aber nur um die Größe geht, schafft vielleicht der Nelko PM220 Abhilfe. Dieses Druckermodell von Nelko ist nämlich gerade mit 50 Prozent Preisnachlass für 35,99 Euro zu haben.

Standardformat der Etiketten 40 x 30 Millimeter

Der Nelko PM220 verarbeitet Etiketten mit einer Breite zwischen 23 und 54 Millimetern. Im Lieferumfang ist wie beim kleinen Modell eine Rolle Etikettenpapier enthalten. Der Hersteller bietet zum Nachkauf Etiketten in verschiedener Größe an, für 230 Stück im Format 40 x 30 Millimeter bezahlt man dann beispielsweise 10,19 Euro.

Auch der größere Etikettendrucker von Nelko lässt sich per Bluetooth mit dem iPhone koppeln und in Verbindung mit der Nelko-App verwenden. Alternativ dazu könnte man den Drucker auch vom Mac aus verwenden, die problemlose und mit vielseitigen Möglichkeiten verbundene Ansteuerung über die App ist hier aber eindeutig unsere Empfehlung.

Die Stromversorgung der Etikettendrucker von Nelko läuft über einen integrierten Akku. Dies hat zudem den Vorteil, dass sich die Geräte auch ortsunabhängig und immer dort einsetzen lassen, wo man sie gerade braucht.