Playables: Auch YouTube lockt jetzt mit mobilen Spielen

Googles Videoplattform tritt in die Fußstapfen des Video-Streaming-Dienstes Netflix und bietet mit den neu in die Plattform integrierten „Playables“ jetzt ebenfalls eine große Auswahl an mobilen Spielen an.

Wie die Videoplattform mitteilt, sollen es die Playables ermöglichen, eine Auswahl von über 75 kostenfreien Spielen direkt auf YouTube.com und in der mobilen YouTube-Applikation zu spielen.

Das neue Feature, das im Verlauf der vergangenen Monate mit einer begrenzten Anzahl von Nutzern in ausgewählten Märkten getestet wurde, soll im Laufe der kommenden Monate nun einem breiteren Publikum zur Verfügung gestellt werden. Hierzulande funktionieren die Spiele allerdings noch nicht.

Im Web und in der YouTube-App

Um auf die Playables zuzugreifen, müssen Nutzer lediglich die Startseite von YouTube aufrufen oder direkt die Übersicht auf youtube.com/playables ansteuern. Dies soll perspektivisch sowohl auf dem Desktop als auch in den iOS- und Android-Applikationen des Videoportals funktionieren.

Mit einer Displayberührung lässt sich das Angebot dann beanspruchen. Zum Start gehören zu den verfügbaren Spielen unter anderem Titel wie Angry Birds Showdown“, „Words of Wonders“, „Cut the Rope“, „Tomb of the Mask“ und „Trivia Crack“.

YouTube als Entertainment-Anlaufstelle

Laut YouTube sollen die Spiele leichtgewichtig und unterhaltsam sein, lassen sich mit Freunden teilen und können den eigenen Spielfortschritt bei Bedarf speichern.

Wie Netflix scheint auch YouTube den Anspruch zu verfolgen, sich als umfangreiche Entertainment-Anlaufstelle etablieren zu wollen, die mehrere Möglichkeiten zum Zeitvertreib unter einem Dach anbietet.

Mit der Einführung der „Playables“ erweitert YouTube sein Angebot nach den mit TikTok vergleichbaren YouTube Shorts nun um einen weiteren Zeitfresser, der die Aufmerksamkeit der Nutzer binden soll. Ob sich diese Funktion langfristig bei den Nutzern etablieren wird, bleibt abzuwarten.