Philips Hue: Bewegungsmelder-Aktionen können aktivierte Lichter ausschließen

Philips Hue hat ohne viel Tamtam eine Funktionserweiterung hinzugefügt, die zumindest aus unserer Sicht nennenswerte Verbesserungen bei der Verwendung von Bewegungsmeldern mit sich bringt. Die Geräte können jetzt so konfiguriert werden, dass sie keinen Einfluss auf Lichter haben, die bereits aktiviert sind.

Die neue Funktion nennt sich „Bitte nicht stören“ und ist in den Einstellungen des jeweiligen Zubehörs zu finden. Sinnvollerweise ist der gleichnamige Schalter mit den Verhaltensweisen der Sensoren gekoppelt. Ihr müsst also im Bereich „Einstellungen“ der Philips-Hue-App zunächst das entsprechende Gerät und dort dann eine bereits programmierte Verhaltensweise auswählen (oder eine neue anlegen), um auf diese Option zuzugreifen.

Beachtet dabei, dass der Hersteller die neue Funktion noch als „Beta“ markiert. Es kann also im Detail noch zu Problemen bei der Zuverlässigkeit kommen, in unseren ersten Tests sah das Ganze aber schon mal gut aus.

Funktioniert auch mit Kameras

Die Einschränkung auf Sensoren schließt bei Philips Hue auch die Überwachungskameras des Herstellers ein, die ihrerseits ja ebenfalls mit einer Bewegungserkennung ausgestattet sind. Zudem kann man „Bitte nicht stören“ auch im Zusammenhang mit Gerätegruppen verwenden und die Funktion auf diese Weise auf mehrere Sensoren und Kameras gleichzeitig anwenden.

Die Neuerung ist mit dem aktuell veröffentlichten Update der Philips-Hue-App auf Version 5.27.0 verfügbar.

Weitere Neuerungen mit dem Update

Weitere Neuerungen in der neuesten Version der Philips-Hue-App sind die Möglichkeit, Produkte des Herstellers per Augmented Reality in einer beliebigen Umgebung zu platzieren und die Option, auch Schalter von Philips Hue oder solche aus dem „Friends of Hue“-Programm in programmierte Timer oder Anwesenheitssimulationen einzubinden.

Die neuen Schalter-Optionen funktionieren bei uns bislang noch nicht. Und bei der AR-Sache handelt es sich eher um eine Maßnahme zur Verkaufsförderung. Hier stehen Produkte aus dem Onlineshop von Philips Hue zur Simulation bereit, die man dann auch direkt in den Einkaufswagen legen kann. Damit diese AR-Spielerei funktioniert, müsst ihr ein iPhone Pro oder ein iPad Pro mit integriertem LiDAR-Sensor besitzen.