Per Code: Qi-Akku-Hülle für 9 Euro, Slim-Akku für 8 Euro

Klingt fast nach einem Preisfehler an, ist aber Teil einer heute angelaufenen Gutschein-Aktion: Der Zubehör-Anbieter EasyAcc bietet aktuell je 50 Prozent Preisnachlass auf drei seiner portable Akkus an. Dafür müsst ihr wilde Farbkombinationen wie Orange-Schwarz in Kauf nehmen.

Zum einen wird die mit vier USB-Anschlüssen ausgestattete 20.000mAh-Powerbank nach Eingabe des Gutscheincodes QZP3VSSX für 16,50 Euro statt 33 Euro angeboten, zum anderen sind sowohl das QI-Akku-Case des Herstellers als auch dessen dünner 10.000mAh-Akku reduziert.

Was den Slim-Akku angeht lässt sich der Verkaufspreis mit dem Gutscheincode KMA7OC8T von 17 auf 8,50 Euro drücken.

Ein identischer 50%-Rabatt lässt sich mit Hilfe des Gutscheincodes YQ28EKXJ auf die drahtlose Qi-Akku-Hülle des Anbieters anwenden. Hier kommt man von 19 Euro auf 9,50 Euro.

Das Akku-Pack lädt ein iPhone X oder ein iPhone XS per Induktion, besitzt einen Füllstands-Indikator, eine Kapazität von 5000mAh und lässt den Zugang zur Lightning-Buchse des Gerätes frei.

Alle drei Angebote sollen bis zum 18. April bzw. so lange der Vorrat ausreicht gültig sein.

