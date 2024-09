Paper Calculator: Neue Tastatur und weitere Verbesserungen

Der Paper Calculator, die kostenfreie Taschenrechner-App des Entwicklers Oliver White, hat ein Update auf Version 1.3.4 erhalten. Die Taschenrechner-App unterscheidet sich von herkömmlichen Calculator-Apps dadurch, dass sie eine freie Texteingabe in einem einfachen Textfeld ermöglicht. Das Ergebnis der Berechnungen wird dabei in Echtzeit aktualisiert. Nutzer können ihre Eingaben jederzeit korrigieren und anpassen, indem sie den Cursor an die gewünschte Stelle setzen. Die App unterstützt neben den Grundrechenarten auch komplexere mathematische Funktionen wie Logarithmen.

Neue Tastatur und weitere Verbesserungen

Mit dem aktuellen Update wurden einige Verbesserungen eingeführt. Dazu gehört ein überarbeitetes Tastaturdesign, das jetzt zusätzlich zur gewohnten Tastatur des Paper Calculators auch eine traditionelle Anordnung bietet. Auch das Menü für Aktionen wurde neu gestaltet, um häufig genutzte Funktionen schneller zugänglich zu machen. Eine wichtige Neuerung ist die Einstellung der Dezimalstellen-Präzision sowie die Einführung wissenschaftlicher Zahlenformatierungen. Diese Funktionen sind besonders für präzise Berechnungen nützlich.

Vollständig kostenlos verfügbar

Seit der Erstveröffentlichung im Mai wurde die App bereits zwölfmal aktualisiert – die ausgegebenen Updates umfassten dabei unter anderem Verbesserungen für den Dunkelmodus, wie die Anpassung des Kontrasts auf dem Favoriten-Button. Zudem wurden Fehler behoben, die bei extrem großen Zahlen oder überlappenden Berechnungsergebnissen auftraten. Die Funktionsliste der App wurde neu organisiert und mit einer Suchfunktion versehen, was die Bedienung erleichtert.

Die App bleibt kostenlos in Apples App Store verfügbar und bietet weiterhin Optionen zur optischen Personalisierung. Mit den neuen Features und Verbesserungen richtet sich der Paper Calculator vor allem an Nutzer, die auf dem iPhone eine lockere App zur schnellen Berechnung kleinerer Rechnungen nutzen möchten, sich dafür aber eine weniger flüchtigere Option als den werksseitig vorinstallierten Taschenrechner wünschen.