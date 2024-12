Pages & Co.: Neue Schreibwerkzeuge noch nicht in Deutschland

Apple hat ein Update für seine iWork-Apps bereitgestellt und dabei leider ignoriert, dass sich die Funktionen von „Apple Intelligence“ in Deutschland noch nicht nutzen lassen. Der Beschreibungstext der neu verfügbaren Programmversionen sorgt dementsprechend für Irritationen.

Die seit heute verfügbaren Updates der Apple-Programme Pages, Numbers und Keynote für iPhone, iPad und den Mac finden sich mit dem folgenden Beschreibungstext in den zugehörigen App Stores:

Verwende „Schreibwerkzeuge“, um Texte für dein Dokument zu korrigieren, zu überarbeiten, zusammenzufassen oder zu verfassen.

Erstelle mit Image Playground lustige, originelle Bilder für dein Dokument.

Siri kann ChatGPT verwenden, um Fragen zum Inhalt deines Dokuments zu beantworten.

Hierzulande lässt sich leider jedoch noch keine dieser Funktionen verwenden. Der mit den Updates veröffentlichte Informationstext enthält zwar den Hinweis, dass für die Nutzung dieser Funktionen „Apple Intelligence“ erforderlich ist. Diese Anmerkung findet sich allerdings auch in jenen Ländern, in denen man die Apple-KI bereits nutzen kann und will damit lediglich sagen, dass man „Apple Intelligence“ aktivieren muss, um die genannten Optionen zu verwenden.

Deutsch wird ab April 2025 unterstützt

Ihr könnt euch die Suche nach den neuen Funktionen nach der Aktualisierung der Apps also sparen. In Deutschland und den restlichen Ländern der Europäischen Union heißt es weiterhin warten, bis „Apple Intelligence“ die nächste Ausbaustufe erreicht hat und die entsprechende Sprachunterstützung vorhanden ist.

Mit den in dieser Woche veröffentlichten Updates für Apples Betriebssysteme wurde die Unterstützung von „Apple Intelligence“ über die USA hinaus auf die Länder Australien, Großbritannien, Irland, Kanada, Neuseeland und Südafrika ausgeweitet. Die Unterstützung für Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Chinesisch, Englisch für Indien und Singapur, Japanisch, Koreanisch und Vietnamesisch hat Apple für April kommenden Jahres angekündigt.