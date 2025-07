OffChess bietet 100.000 Schachrätsel ohne Internetverbindung

Mit OffChess steht in Apples App Store eine neue Anwendung für Schach-Fans zur Verfügung, die auf klassische Onlinefunktionen verzichtet. Die Anwendung konzentriert sich auf das Lösen von Schachrätseln und lässt sich vollständig offline nutzen.

Entwickelt wurde die App vom Programmierer Avadhesh Bhunwaliya, der eigenen Angaben zufolge ein Werkzeug schaffen wollte, das Schachtraining unabhängig von Ort und Internetverbindung ermöglicht.

Aufgaben mit adaptiver Schwierigkeit

Die App beinhaltet über 100.000 Aufgaben, die alle auf realen Schachpartien basieren. Diese decken eine breite Palette taktischer Themen ab, darunter Fesselungen, Bauernumwandlungen und Mattkombinationen in einem, zwei oder drei Zügen. Auch Eröffnungen wie die Französische Verteidigung oder das Damengambit lassen sich gezielt trainieren.

Die Schwierigkeit der Aufgaben passt sich dem eigenen Leistungsstand an. Ein integriertes Bewertungssystem verspricht für ein nachvollziehbares Fortschrittsbild zu sorgen, zudem bietet die App an, dezente Hinweise auszuspielen, wenn ihr bei einer Aufgabe mal nicht weiterkommen solltet.

Anders als viele andere Schach-Apps speichert OffChess keine persönlichen Daten und verzichtet vollständig auf Werbeanzeigen oder Online-Auswertungen. Weder Tracking noch Analysefunktionen sind integriert. Auch beim dem vorhandenen In-App-Kauf, mit dem sich der unbegrenzte Zugriff auf alle Aufgaben freischalten lässt, bleibt die App datensparsam. Anwender können die App so ohne Konto und Registrierung nutzen.

Neben dem Rätselangebot bietet OffChess eine einfache Anpassung des Schachbretts mit verschiedenen Farben an. Wer regelmäßig trainiert, kann sich zudem eine detaillierte Statistik zur eigenen Leistung anzeigen lassen. Die App richtet sich an Einsteigerinnen und Einsteiger ebenso wie an fortgeschrittene Schachspieler. Sie steht zum kostenlosen Download zur Verfügung und bietet ihre Vollversion über einen In-App-Kauf in Höhe von 4 Euro an.