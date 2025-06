Nur per App: Amazon startet neuen „Haul“-Bereich in Deutschland

Amazon startet in Deutschland eine neue Funktion innerhalb seiner Shopping-App: „Amazon Haul“. Die Erweiterung, die sich derzeit in der Beta-Phase befindet, soll Kundinnen und Kunden gezielt preiswerte Artikel aus den Bereichen Wohnen, Kleidung, Lifestyle und Alltag zugänglich machen. Der Großteil des Sortiments liegt preislich unter 10 Euro, einige Artikel werden sogar für nur einen Euro angeboten.

Der neue Bereich innerhalb der App ist so konzipiert, dass Nutzer gezielt in günstigen Angeboten stöbern können. Die Gestaltung soll zum Entdecken einladen und orientiert sich an gängigen sozialen Shopping-Trends. Bestellungen werden laut Amazon innerhalb von zwei Wochen oder schneller ausgeliefert.

Rabatte und Rückgaberecht

Das Haul-Angebot umfasst nicht nur niedrige Einstiegspreise, sondern auch zusätzliche Rabattstufen. Wer für 50 Euro bestellt, erhält 5 Prozent Nachlass, ab einem Bestellwert von 75 Euro werden 10 Prozent abgezogen. Ab einem Gesamtwert von 25 Euro erfolgt die Lieferung kostenfrei, darunter fällt eine Versandpauschale von 3,50 Euro an.

Ein Rückgaberecht innerhalb von 15 Tagen nach Zustellung wird ebenfalls angeboten. Rücksendungen sollen unkompliziert ablaufen: Verpackung und Etikettierung werden häufig direkt an den Annahmestellen – etwa bei DHL, Hermes oder UPS – übernommen. Der Online-Händler betont: Sämtliche Artikel unterliegen den üblichen Prüfungen und Richtlinien von Amazon.

Versteckt erreichbar

Aktuell steht „Amazon Haul“ nur einer begrenzten Nutzergruppe zur Verfügung. Voraussetzung ist die aktuelle Version der Amazon-App. Der Bereich lässt sich nach der Freigabe direkt über das Suchfeld und über ein neues Symbol im Hauptmenü aufrufen – uns wurde Bereich nach dem Klick auf ein Haul-Produktlink angezeigt. Eine flächendeckende Freigabe für alle Kundinnen und Kunden in Deutschland ist für die kommenden Wochen geplant.