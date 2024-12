Nur für iPhone 16 Pro: iOS 18.2 bringt neue Aufnahme-Funktion

Mit dem Update auf iOS 18.2 erweitert Apple die Funktionen der Sprachmemos-App; allerdings exklusiv für das iPhone 16 Pro und das iPhone 16 Pro Max. Besitzer der neuesten iPhone-Modelle können nun sogenannte “Aufnahmen mit Ebenen” erstellen – eine Möglichkeit, Gesangsstimmen direkt über bestehende Instrumentalaufnahmen aufzunehmen.

Für das neue Feature werden keine zusätzlichen Kopfhörer benötigt, das iPhone spielt die Instrumentalspur seinen Lautsprecher an und ist dennoch in der Lage gleichzeitig eine neue Tonspur für die Gesangsstimme aufzunehmen.

Neue Funktion für Musiker

Das neue Feature könnte sich insbesondere für Musiker als praktisch erweisen. Die Sprachmemos-App erstellt bei der Aufnahme zwei separate Tonspuren: eine für die Instrumente und eine für den Gesang. Diese Trennung soll durch die Leistungsfähigkeit des A18 Pro Chips und den Einsatz von maschinellem Lernen ermöglicht werden. Laut Apple können die entstandenen Spuren anschließend in professionellen Programmen wie Logic Pro weiter bearbeitet werden.

Die Synchronisation zwischen iPhone und Mac über Apples iCloud sorgt dafür, dass die Layered Recordings auf beiden Geräten verfügbar sind. Mit der Mac-Version von Sprachmemos können die Dateien per Drag-and-Drop direkt in eine Logic Pro-Session integriert werden.

Einsatz ohne Studio

Eine weitere Neuerung betrifft die Flexibilität der Aufnahmeumgebung. Laut Hersteller wird es möglich sein, Instrumentalspuren direkt aus Logic Pro als komprimierte Audiodatei an die Sprachmemos-App zu senden. So können Nutzer Gesangsspuraufnahmen unabhängig von einem Studio durchführen.

Apple hat das neue Feature durch ein Projekt mit den Grammy-Preisträgern Michael Bublé, Carly Pearce und Greg Wells in Szene setzen lassen. Das Trio nutzte die Sprachmemos-App, um den Song Maybe This Christmas zu produzieren. In einem begleitenden Video beschreibt Bublé die App als wertvolles Werkzeug für den kreativen Prozess.

“Layered Recordings” sind ausschließlich für die Modelle iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max verfügbar. Um die Dateien weiterzuverarbeiten, ist Logic Pro für Mac in Version 11.1 oder Logic Pro für iPad ab Version 2.1 erforderlich.