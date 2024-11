Nuki bringt Smart Lock Ultra: Ab Dezember für 349 Euro

Der in Österreich ansässige Smart-Lock-Anbieter Nuki hat mit dem Smart Lock Ultra die neueste Version seines elektronischen Türschlosses vorgestellt. Laut Nuki hat das Modell vier Jahre Entwicklungszeit in Anspruch genommen und präsentiert sich jetzt drei Mal schneller und nur ein Drittel so groß wie frühere Modelle.

Eine der zentralen Neuerungen ist der bürstenlose Motor, der vor allem für höhere Effizienz und Langlebigkeit sorgen soll. Neben der kompakten Bauform ist das Smart Lock Ultra mit einem Akku ausgestattet, der in etwa zwei Stunden geladen wird und es je nach Nutzungsintensität auf eine Laufzeit von 4 bis 9 Monaten bringt. Ein magnetischer Ladeanschluss mit zwei Meter langem Kabel soll das Aufladen direkt an der Tür ermöglichen.

Das Ultra bietet drei Geschwindigkeitsmodi: „Insane“, der besonders schnelles Auf- oder Zusperren in unter 1,5 Sekunden ermöglichen soll, „Standard“ für eine moderate Geschwindigkeit und „Gentle“, der durch langsameres Schließen eine Geräuschreduktion verspricht.

Zylindertausch zwingend erforderlich

Erstmals ist bei einem Nuki-Türschloss der Tausch des Zylinders zwingend erforderlich. Der neu entwickelte Premium-Universalzylinder soll für erhöhte Sicherheit sorgen und sich an unterschiedliche Türbreiten anpassen. Laut Nuki lässt sich der Austausch in etwa 15 Minuten über eine Schritt-für-Schritt-Anleitung in der App durchführen.

Für bestehende Nuki-Nutzer soll der Umstieg auf das Ultra durch eine Datenmigrationsfunktion erleichtert werden. Konfigurationen und Zutrittsberechtigungen älterer Modelle lassen sich per App übertragen.

Mit Matter für 349 Euro

Das Smart Lock Ultra ist mit Wi-Fi- und Matter-over-Thread-Funktionen ausgestattet und kann nahtlos in Smart-Home-Systeme wie Apple Home, Google Home und Amazon Alexa integriert werden – Hinweise auf eine HomeKey-Integration fehlen bislang jedoch noch.

Das neue Smart Lock Ultra inklusive Zylinder ist ab Anfang Dezember für 349 Euro im Nuki Shop erhältlich und konkurriert dann mit dem Smart Lock von SwitchBot, dem tedee Lock GO und dem Aqara Smart Lock U200. Auf Nachfrage würden wir derzeit das Bundle von SwitchBot empfehlen.