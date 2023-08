Nomad Rugged Case macht die Apple Watch (fast) zur Ultra

Falls euch der Name Rugged im Zusammenhang mit der Apple Watch bekannt vorkommt, liegt dies aller Wahrscheinlichkeit nach daran, dass Nomad schon seit längerer Zeit ein Rugged Band anbietet, das sich als klassisches Tausch-Armband für die Apple Watch in verschiedenen Farben zum Preis von 60 Dollar bestellen lässt.

Das zugehörige Armband ist fest mit der Hülle für die Uhr verbunden und somit im Lieferumfang enthalten. Dessen Standardlänge eignet sich Nomad zufolge für alle Handgelenke mit einem Umfang zwischen 150 und 210 Millimetern. Nomad bietet das neue Rugged Case ausschließlich in Schwarz an. Der Preis wird auf der amerikanischen Webseite des Herstellers mit 120 Dollar angegeben.

Die Ähnlichkeit bei der Formgebung der Hülle ist allerdings sicher kein Zufall. Davon zeugt nicht zuletzt auch die Tatsache, dass sich die aus Stahl gefertigte Seitentaste der Hülle austauschbar ist und nicht nur in Schwarz, sondern auch in „Ultra Orange“ beiliegt.

