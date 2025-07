Nomad-Kabel lädt Apple Watch und USB-C-Geräte gleichzeitig

Der Zubehörhersteller Nomad bietet das im April vorgestellte Universal Charging Cable for Apple Watch nun auch in Deutschland an. Das 1,5 Meter lange Kabel ist jetzt für 79,99 Euro auf amazon.de erhältlich und richtet sich an Nutzer, die möglichst viele Geräte mit nur einem Kabel laden möchten.

Neben einem USB-C-Anschluss auf beiden Seiten verfügt das Kabel über einen integrierten magnetischen Ladepuck, der alle Apple-Watch-Modelle ab Series 1 unterstützt, einschließlich der aktuellen Apple Watch Ultra 2.

Die Schnellladefunktion der Apple Watch wird von dem zertifizierten Kabel ebenfalls unterstützt. Gleichzeitig können über das Kabel bis zu 92 Watt an ein weiteres USB-C-Gerät wie ein iPad oder MacBook abgegeben werden. Die Ladeleistung des gesamten Kabels beträgt maximal 100 Watt. Auch Geräte mit geringem Stromverbrauch wie die AirPods Pro der zweiten Generation lassen sich über den Ladepuck oder direkt per USB-C laden.

Robustes Design für den mobilen Einsatz

Bei der Konstruktion setzt Nomad auf eine Kombination aus Kevlarfaser, Nylonummantelung und Metallsteckern. Diese sollen das Kabel widerstandsfähig gegen Verschleiß machen. Dank der Länge von 1,5 Metern und einem integrierten Silikon-Kabelbinder eignet sich das Zubehör auch für den Einsatz auf Reisen oder im Büro. Die etwas verlängerten Stecker erleichtern laut Hersteller das Einstecken bei Geräten mit Hülle. Neben dem Ladevorgang ist auch eine Datenübertragung möglich.

Bereits im Frühjahr hatte Nomad das Kabel erstmals vorgestellt. Damals wurde ein Preis von rund 100 Euro kommuniziert. Die jetzt vorgenommene Markteinführung in Deutschland fällt zwar günstiger aus, bleibt aber weiterhin preisintensiv.

Einstiegslösung bleibt deutlich günstiger

Für Nutzer mit geringeren Ansprüchen bleibt das ebenfalls kombinierte ZKAPOR-Kabel eine kostengünstige Alternative. Es bietet einen USB-C-Anschluss mit bis zu 60 Watt Ladeleistung sowie einen einfachen Ladepuck für die Apple Watch mit 2,5 Watt. Das Kabel ist aus Baumwollgeflecht gefertigt, fällt kürzer aus und kostet derzeit rund sieben Euro. Es eignet sich vor allem für Gelegenheitsnutzer oder als Zweitkabel für unterwegs.