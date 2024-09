Nelko Etikettendrucker: Das kleine Modell kostet gerade 13 Euro

Nelko bietet momentan wieder beide Favoriten von uns im Bereich Etikettendruck mit massivem Preisnachlass an. Den kompakten Nelko P21 gibt es gerade für 13 Euro und den mit einer größeren Druckfläche ausgestatteten Nelko PM220 kann man vorübergehend für 28,80 Euro kaufen.

Wir müssen an dieser Stelle wie so oft darauf hinweisen, dass die Sonderaktion ziemlich sicher zeitlich und in der Menge begrenzt ist. Beim PM220 kann man einen 20-Prozent-Coupon aktivieren und beim P21 steht ein 50-Prozent-Coupon zum Anklicken bereit. Mit diesen Gutscheinen kommt ihr auf die genannten Sonderpreise.

Den Nelko PM21 haben wir in der Vergangenheit schon ausführlich vorgestellt. Der PM220 lässt sich ebenfalls per App und drahtlos über Bluetooth ansteuern. Damit lassen sich lediglich größere Etiketten drucken, beim P21 liegt das maximale Format bei 15 x 40 Millimeter und beim PM220 könnt ihr Etiketten einer Breite zwischen 23 und 54 Millimetern drucken. Die im Lieferumfang enthaltenen Etiketten sind 50 x 30 Millimeter groß.

PM220: Über zwei Ecken auch als Briefmarkendrucker

Und weil ein Leser gefragt hat: Ja, man kann mit dem PM220 auch Briefmarken ausdrucken. Allerdings muss man hierfür einen Umweg über die Fotos-App machen: PDF mit der Briefmarke öffnen → Screenshot machen → in der Fotos-App speichern und dann in der Nelko-App als Bild öffnen und auf dem Etikett platzieren. Haben wir so ausprobiert und es hat geklappt.

Generell zeigt sich die zugehörige App erfreulich vielseitig und schnell. Ihr könnt damit nicht nur einfache Text-Aufkleber ausdrucken, sondern beispielsweise auch QR- oder Strichcodes generieren, automatisch hochzählende Seriennummern konfigurieren oder gar einfache Excel-Listen als Datenquelle auswählen.

Die Etiketten sind allerdings nicht wetterfest, sondern es handelt sich um einfache, im Thermotransferverfahren erstellte Papieraufkleber. Daher dürft ihr auch keine feinen Raster oder dergleichen erwarten. Die Hauptaufgabe solcher Geräte liegt definitiv im Bereich der Kennzeichnung oder Inventarverwaltung.

Etikettenrollen zum Nachfüllen gibt es in verschiedenen Ausführungen und Farben. Ähnlich wie bei Tintenstrahldruckern mit der Tinte verdienen die Hersteller wohl hier ihr Gel mit den Etiketten. Wenn ihr das Originalmaterial von Nelko verwendet, müsst ihr mit etwa 10 Euro für rund 200 Etiketten rechnen. Damit kann man sich aber eine ganze Weile über Wasser halten, zumal die erste Rolle ja im Kaufpreis des Druckers enthalten ist.