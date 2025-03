Musikstreaming: Spotify gibt neue Einblicke in Auszahlungen

Spotify hat im vergangenen Jahr nach eigenen Angaben über zehn Milliarden US-Dollar an die Musikindustrie ausgeschüttet. Dies wäre der höchste jährliche Betrag, den ein einzelner Anbieter jemals gezahlt habe. Insgesamt hätten sich die Ausschüttungen von Spotify an die Musikindustrie seit der Gründung auf fast 60 Milliarden US-Dollar summiert.

Jeder 2. Euro geht an unabhängige Indie-Musiker

Die Schweden betonen, dass die Umsätze der Branche insgesamt von dieser Entwicklung profitiert hätten. Seit dem Tiefpunkt des Musikmarktes im Jahr 2014, als die weltweiten Einnahmen aus aufgezeichneter Musik „nur“ 13 Milliarden US-Dollar betrugen, hätten sich diese auf mehr als 28 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 mehr als verdoppelt. Streaming spiele dabei eine wesentliche Rolle, wobei mittlerweile weltweit über 500 Millionen Menschen ein kostenpflichtiges Musikstreaming-Abonnement nutzen.

Immer mehr Musiker am Start

Laut Spotify würden mehr Künstler als je zuvor signifikante Einnahmen auf der Plattform generieren. So habe sich die Anzahl der Musiker, die jährlich zwischen 1.000 und zehn Millionen US-Dollar an Einnahmen erzielten, seit 2017 mehr als verdreifacht. Gleichzeitig sei jedoch die Zahl der auf Spotify präsenten Musiker stark gestiegen. Während es zur Hochzeit des CD-Geschäfts nur einige Tausend Künstler gab, deren Musik in Plattenläden verfügbar war, veröffentlichen heute rund 12 Millionen Nutzer Musik auf Spotify.

Inzwischen bietet Spotify Musik von 12 Millionen Künstlern an

Eine weitere Entwicklung betrifft die Einnahmen unabhängiger Musiker und Labels. Diese hätten 2024 gemeinsam mehr als fünf Milliarden US-Dollar von Spotify erhalten. Unabhängige Musiker hätten somit erneut etwa die Hälfte der gesamten Spotify-Gelder abgegriffen.

Mehr internationale Musik

Ein weiterer Trend betrifft die Internationalisierung der Musikbranche. Laut Spotify würden viele Musiker inzwischen mehr Einnahmen aus dem Ausland als aus ihrem Heimatmarkt erzielen. Von den Künstlern, die 2024 mindestens 1.000 US-Dollar an Einnahmen auf Spotify generierten, hätte mehr als die Hälfte den größten Teil ihrer Einnahmen von Hörern aus anderen Ländern erhalten.

Nicht nur die Musik, auch deren Konsumenten werden internationaler

Darüber hinaus sei Musik in unterschiedlichen Sprachen populärer als je zuvor. Während 2017 nur Musik in Englisch und Spanisch jeweils über 100 Millionen US-Dollar an Spotify-Royalties generierte, sei diese Schwelle 2024 bereits von Musik in acht verschiedenen Sprachen übertroffen worden.