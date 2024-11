Monster Hunter Outlanders: Mobile Umsetzung in Arbeit

Mit Monster Hunter Outlanders hat Capcom heute zusammen mit der TiMi Studio Group eine Mobilumsetzung ihrer beliebten Monsterjagd-Rollenspielreihe angekündigt.

Bei dem Mobilableger wird es sich keinesfalls um einen schnöden Deckbuilder oder sonst einen generischen Autobattler mit aufgesetzten Charakteren aus dem Hauptspiel handeln, wie wir es sonst leider all zu häufig erleben müssen. Ganz im Gegenteil wird an einer vollwertigen 3D Umsetzung mit großer, offener Spielwelt gearbeitet, die ihr Solo oder in der Gruppe mit bis zu vier Spielern erkunden könnt.

Der Ankündigungstrailer zeigt nach einer kurzen Rendersequenz zumindest schon einmal einige Ausschnitte der Spielwelt. Zwar spart der Teaser die Kampfmechanik aus, im X-Feed (Twitter) haben die Entwickler aber einige kurze Videoschnipsel der Kämpfe hochgeladen. Und obgleich das für den 28. Februar angekündigte Monster Hunter Wilds für PC und Konsolen natürlich stärker an der Grafikschraube drehen kann, machen die gezeigten Szenen von Outlanders für ein Mobile Game unserer Ansicht nach durchaus einen guten Eindruck.

Ein genaues Veröffentlichungsdatum für den Mobilableger wurde bisher hingegen noch nicht genannt. „Soon“ ist unserer Erfahrung nach durchaus sehr dehnbar. Allerdings hat Tencents Tochter TiMi mit dem Taktikshooter Delta Force, der am 5. Dezember in den Early Access starten soll und in ersten Playtests bereits ausgiebig angespielt werden konnte, bereits bewiesen, dass sie durchaus in der Lage sind große Projekte zu stemmen.