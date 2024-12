Mode-Shopping-Apps: Zalando kauft ABOUT YOU

Der Berliner Online-Modehändler Zalando plant die vollständige Übernahme des Hamburger Konkurrenten ABOUT YOU. So hat das Unternehmen jetzt ein öffentliches Übernahmeangebot vorgelegt, das den Anteilseignern von ABOUT YOU 6,50 Euro pro Aktie bietet.

Dieser Preis liegt nach Angaben von Zalando 12 Prozent über dem mittleren Kursziel von Analysten und 107 Prozent über dem Dreimonatsdurchschnittskurs der ABOUT YOU-Aktie.

Hauptaktionäre wie die Otto Group und weitere Anteilseigner haben bereits zugesagt, ihre Anteile – zusammen rund 73 Prozent des Aktienkapitals – zu verkaufen. Der Abschluss der Übernahme ist für Sommer 2025 geplant, vorausgesetzt die zuständigen Aufsichtsbehörden nicken den Deal ab.

Marken bleiben bestehen

Nach der Übernahme wollen Zalando und ABOUT YOU als eigenständige Marken bestehen bleiben. Während Zalando stärker auf markenorientierte Kunden setzt, soll ABOUT YOU ein jüngeres, trendbewusstes Publikum ansprechen. Beide Marken werden perspektivisch jedoch auf eine gemeinsame Infrastruktur setzten und auch in Sahcne Logistik und Zahlungsabwicklung gemeinsam agieren.

Gemeinsam planen die Unternehmen, Synergien in Höhe von rund 100 Millionen Euro pro Jahr zu erreichen und das Wachstum ihres E-Commerce-Ökosystems zu beschleunigen.

Die wichtigsten Eckpunkte der Übernahme

Angebotspreis : 6,50 Euro pro Aktie

: 6,50 Euro pro Aktie Prämie : 12 % über mittlerem Kursziel der Analysten, 107 % über Dreimonatsdurchschnittskurs

: 12 % über mittlerem Kursziel der Analysten, 107 % über Dreimonatsdurchschnittskurs Anteile der Hauptaktionäre : 73 % bereits zum Verkauf zugesagt

: 73 % bereits zum Verkauf zugesagt Geplante Synergien : 100 Millionen Euro jährlich

: 100 Millionen Euro jährlich Langfristige Wachstumsprognose: 5–10 % durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum bis 2028

Zalando verfolgt mit der Übernahme das Ziel, seine Marktstellung im europäischen Mode- und Lifestyle-E-Commerce auszubauen.