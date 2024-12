Mit HomeKit für unter 30 Euro: Eufy reduziert alle Indoor-Kameras

Die Anker-Marke eufy hat so gut wie all ihre Indoor-Überwachungskameras reduziert und holt damit im Rahmen der sogenannten Last-Minute-Angebote nun nach, womit wir eigentlich zum vergangenen Black Friday gerechnet hätten.

Ohne Abos, mit lokalem Speicher

So ist etwa die Indoor Cam E220 mit HomeKit-Unterstützung, guter 2K-Auflösung, Personen-Tracking und Nachtsicht substanziell günstiger zu haben und unterschreitet mit ihrem jetzt aufgerufenen Verkaufspreis von 29,99 Euro sogar die seit dem Jahr 2022 nicht mehr genommene 30-Euro-Marke.

Die noch relativ junge Indoor Cam S350 mit zwei Objektiven und 4K-Auflösung Lässt sich bereits für 79,99 Euro ordern, die einfache Indoor Cam C210 geht sogar schon für 22,79 Euro über den Tresen.

Alle Kameras von Eufy lassen sich ohne zusätzliche Abonnements nutzen und sichern Kameraaufnahmen auf lokalen SD-Karten oder auf Netzwerk speichern. Die App des Anbieters erlaubt den Live-Zugriff, schickt Push-Mitteilungen bei ausgewählten Ereignissen, erlaubt das Gegensprechen und informiert über alle Geschehnisse der zurückliegenden Tage. Wir haben mehrere Kameras des Anbieters selbst im Einsatz und können diese ohne Abstriche empfehlen. Vor allem die Indoor Cam E220 ist klarer Preis-Leistungs-Sieger.

Die attraktivsten Modelle im Überblick

Das Modell Indoor Cam E220 ist derzeit für 29,99 Euro erhältlich (statt 44,99 Euro). Es verfügt über eine 2K-Auflösung und ist neig-schwenkbar, was eine Überwachung in einem 360-Grad-Bereich ermöglicht. Eufy hebt hervor, dass die Kamera in der Lage ist, zwischen Personen und Haustieren zu unterscheiden, und relevante Ereignisse entsprechend filtere. Die E220 bietet sowohl Nachtsichtfunktion als auch Zwei-Wege-Audio.

Für 79,99 Euro (statt 129,99 Euro) wird die Indoor Cam S350 angeboten. Die Kamera im Wall-E-Look besitzt eine 4K-Auflösung und eine Kombination aus Weitwinkel- und Teleobjektiv mit achtfachem Hybridzoom. Zudem ist eine KI-gestützte Bewegungserkennung verfügbar. Eineaufgewertete Nachtsichtfunktion mit einer Blende von f/1.6 soll auch bei schlechten Lichtverhältnissen klare Aufnahmen gewährleisten.

Mit 22,79 Euro (statt 34,99 Euro) stellt die Indoor Cam C210 die günstigste der drei gelisteten Indoor-Kameras dar. Sie ist ebenfalls schwenk- und neigbar und bietet eine 1080p-Auflösung. Zusätzlich ist ein „Privatsphärenmodus“ verfügbar, bei dem sich die Kamera per Knopfdruck mechanisch wegdreht, um ungewollte Aufnahmen zu vermeiden.