Microsoft 365: iPhone-App konvertiert PDFs in Word-Dokumente

Microsoft hat eine neue Funktion für die sogenannten Microsoft 365 Insider eingeführt, die es ermöglicht, beliebige PDF-Dateien direkt auf dem iPhone in bearbeitbare Word-Dokumente zu konvertieren. Diese Neuerung soll den Umgang mit PDFs erleichtern und erweitert den Funktionsumfang der mobilen Office-App.

Nach Angaben von Microsoft ist die Arbeit mit und die Verwaltung von PDF-Dateien, trotz ihrer großen Beliebtheit, für viele Nutzer häufig noch zu umständlich. Anwender müssen oft zwischen verschiedenen Anwendungen wechseln, um PDFs anzuzeigen, zu bearbeiten, zu unterschreiben oder auszudrucken.

Direktes Konvertieren möglich

Genau hier will die überarbeitete Office-Anwendung ansetzen. In der Dokumentenverwaltung bietet Microsoft nun die Möglichkeit, PDFs direkt auf iPhone und iPad in Word-Dokumente umzuwandeln.

Nutzer öffnen eine PDF-Datei über die Dateien-App auf ihren Endgeräten, wählen das Teilen-Symbol aus und tippen anschließend auf „In Word öffnen“. Um das PDF in ein vollständig bearbeitbares Word-Dokument zu konvertieren, wählt man anschließend die neue Option „In Docx konvertieren“ am unteren Bildschirmrand der Office-Anwendung aus.

Das konvertierte Dokument kann daraufhin in der Cloud gespeichert werden, um den flexiblen Zugriff auf das neue Dokument zu ermöglichen. Hierzu wählen Anwender das Mehr-Menü (die drei horizontale Punkte) oben rechts auf dem Bildschirm aus und wählen im Bereich „Speichern unter“ den gewünschten Cloud-Speicherort.

Erst mal nur für Microsoft 365 Insider

Die neue Funktion ist vorerst nur für Microsoft 365 Insider verfügbar, die Version 2.86 (Build 24051517) oder höher verwenden. Microsoft wartet jetzt noch die Rückmeldungen der frühen Nutzer ab und wird die neue Funktion dann allen Office-Abonnenten bereitstellen.

Microsoft bietet die Anwendungen Word, Excel und PowerPoint alle einzeln zum Download im App Store an, offeriert mit der Microsoft 365 Anwendung jedoch auch einen Office-Download, der alle Funktionen der einzelnen Anwendungen unter einer Oberfläche versammelt. Voraussetzung für den Zugriff ist ein laufendes Microsoft 365 Abo.